Landsholdets yngste analytiker nogensinde fylder rundt

Se billedserie Jonathan Hartmann, der her ses i aktion i 2018 som cheftræner for Lyngby Boldklubs U/15-drenge, fylder 30 år fredag den 22. januar. Siden billedet her er taget, er Jonathan Hartmann blevet den yngste assistenttræner for et superligahold nogensinde og den yngste assisterende analytiker for det danske fodboldlandshold nogensinde. Foto: Joram G. Menzer

Jonathan Hartmann, der fik sin fodboldopdragelse i Skjold Birkerød og sidenhen blandt andet blev den yngste assisterende analytiker for det danske fodboldlandshold nogensinde, fylder 30 år fredag den 22. januar.

22. januar 2021

Den yngste assistenttræner for et superligahold og den yngste assisterende analytiker for det danske fodboldlandshold nogensinde.

Sådan lyder en del af beskrivelsen af Jonathan Hartmann, der trådte sine barndomsfodboldstøvler i Skjold Birkerød og som fredag den 22. januar fylder 30 år.

- Begge dele er selvfølgelig et stort skulderklap og i bund og grund en anerkendelse af kompetencer, og det er jeg rigtig glad for. Jeg er jo åbenbart også så heldig at arbejde for nogle mennesker, der kigger på kompetencer, før de kigger på fødselsattest, og det er fedt at mærke den tillid, siger Jonathan Hartmann.

Jonathan Hartmann blev hentet til Lyngbys fodboldakademi som 24-årig i 2014, efter at han som ungdomstræner have opnået succes med unge talenter i Skjold Birkerød.

Efter to år fik klubbens daværende superligatræner David Nielsen - og sidenhen efterfølgeren Christian Nielsen - øje på Jonathan Hartmanns evner, og han blev tilknyttet som analytiker for superligaholdet efter sæsonen 2016/2017.

Året efter rykkede Jonathan Hartmann ind som assistenttræner, og i 2019 blev han med sine 28 år den hidtil yngste på trænerbænken hos et superligahold. Fredagens fødselar drømmer om, at det en dag er ham, der står i spidsen for et mandskab i Superligaen.

Jonathan Hartmann var sådan et barn, der hellere ville spille fodbold-managerspil fremfor de ellers voldsomt populære FIFA-spil. Et valg, der giver god mening, når man tager hans senere professionelle liv i betragtning. Foto: Joram G. Menzer

- Jeg drømmer selvfølgelig om at få lov til at prøve mig af som cheftræner i Superligaen, og ligesom de fleste unge spillertalenter drømmer om en dag at komme til udlandet, så drømmer jeg også ultimativt om at prøve mig af i udlandet, siger Jonathan Hartmann, der understreger, at han er ganske tilfreds med sin nuværende position.

- Jeg nyder at være i mit job, hvor jeg får lov til at nørde fodbold, så lige nu skal jeg ikke alle mulige steder hen men fokuserer i stedet på at blive dygtigere til mit fag, siger Jonathan Hartmann.

Og at der er en hel del nørderi forbundet med Jonathan Hartmanns professionelle liv, er ganske vist. Som assisterende analytiker for det danske fodboldlandshold har Jonathan Hartmann således et meget ensidigt fokus; Belgien.

Verdens i øjeblikket højst rangerende fodboldlandshold på FIFAs liste, og Danmarks modstander i både Nations League og EM, som - formentlig - skal afholdes i år.

- Jeg har ansvaret for Belgien, og det vil sige, at jeg har set og skal se en hulens masse kampe med Belgien for at forberede landstrænerteamet bedst muligt på at spille mod dem, siger Jonathan Hartmann.

Frem mod EM kommer Jonathan Hartmann også til at skulle se på spillerne fra det belgiske landshold i aktion for deres respektive klubhold.

- Frem mod EM er der et ønske om en detaljegrad, der gør, at jeg håber på at kende Kevin de Bruynes vendinger og berøringer fra den ene ende til den anden, og jeg håber på at være mega-nørdet i Lukakus løb ind i feltet for at kunne give så meget af den viden videre til landstrænerteamet, som skal lægge den endelige taktik, siger Jonathan Hartmann, der tilføjer:

:Jonathan Hartmann drømmer om, at det en dag er ham, der står i spidsen for et mandskab i Superligaen. Pressefoto

- Jeg arbejder heldigvis sammen med et nørdet og fagligt ekstremt stærkt landstrænerteam, som har et ønske om at vide det hele, siger Jonathan Hartmann.

Jonathan Hartmann var sådan et barn, der hellere ville spille fodbold-managerspil end FIFA-spillene, og han er med egne ord vokset op med at være dygtigere til at se fodboldspillet end at spille det.

- Jeg havde en ungdomstræner, som ret tidligt sagde: »Enten skal du være fodboldtræner eller billardspiller, for du kan se, hvordan bolden og spillerne bevæger sig i forhold til hinanden, men du er for langsom til at udføre spillet«, siger Jonathan Hartmann med et grin.

Måske ikke den mest pædagogiske tilgang, men ikke desto mindre var ordene - stort set - med til at forsegle Jonathan Hartmanns skæbne, der altså indtil videre har kastet ikke så ubetydelige punkter til cv'et - og måske en strålende fremtid - af sig.