Læsevejledere modtager fin pris

Rudersdal - 27. november 2019

Fire læsevejledere fra Rudersdal Kommune modtog i fredags årets læseinitiativpris på den årlige læsevejlederkonference i Vejle. Prisen går til projektet »Guided Reading«, som løfter elevernes læsning på de mindste klassetrin.

- Rudersdal Kommune har ønsket at udvikle en differentieret og motiverende læseundervisning, hvor vi giver både de stærke og de svage læsere, de bedste betingelser for at lære sig at læse. Dette har vi opnået med Guided Reading, som de fire læsevejledere, der sammen med kommunens læsekonsulent Lisbeth Skov Thorsen, har udbredt og drevet Guided Reading i Rudersdal Kommune, og som de i fredags helt fortjent høstede Årets læserinitiativpris 2019 for, siger skolechef i Rudersdal Kommune, Martin Tinning.

I indstillingen til nomineringen af læsevejlederne fra Rudersdal Kommune til vinder af årets Læseinitiativpris står bl.a., at Guided Reading er nybrud i den danske læseundervisning, der formår at favne både de stærke og de svage læsere og sikre en differentieret og balanceret undervisning i læsning fra skolestart og op i de ældre klasser.

- Vi er meget glade for prisen. Jeg synes, at Guided Reading er det mest værdifulde, vi har gjort i lang tid, fordi eleverne bliver mødt lige der, hvor de er i deres læseudvikling. Vi har gjort os umage med at finde gode og spændende bøger, som eleverne får lyst til at læse i. Og det kan vi mærke og se i børnenes begejstring for bøgerne. Underviserne følger elevernes progression ugentligt og giver dem løbende nye læseudfordringer, fortæller én af vinderne af årets læseinitiativpris, Wenche Kortbæk fra Ny Holte Skole.

Små læsehold

Med Guided Reading undervises eleverne i mindre grupper, hvor de træner læsning på deres eget niveau. En Guided Reading session tager cirka 30 minutter. I de små klasser er der mange undervisere tilstede og i de større klasser, er det dansklæreren, der varetager opgaven.

- I enhver klasse sidder der en Sune, der kan læse allerede i 0. klasse og en Christopher, som har svært ved at skrive sit eget navn. En fælles læsebog kan ikke ramme de to drenges læseniveau, derfor bliver vi nødt til at møde eleverne differentieret med forskellige bøger, der rammer deres niveau. Det er ikke ligegyldigt, hvilke bøger, som man sidder med. Vi udvælger bøger, som appellerer til hjernen og hjertet og åbner op for berigende samtaler mellem eleverne og underviseren, forklarer læse- og udviklingskonsulent, Lisbeth Skov Thorsen.

Et fælles sprog

For at klæde lærerne endnu bedre på til at bruge Guided Reading i undervisningen, har der været sparring, workshops og undervisning, som kan være med til at skubbe undervisningen i den rigtige retning. Lisbeth Skov Thorsen, som sammen med de fire læsevejledere, fik øje på Guided Reading og hentede det hjem fra England fortæller:

- Vi har haft fokus på at skabe en fælles tænkning og et fælles sprog for læseundervisningen. Hvis vi skal give eleverne de bedste betingelser for undervisningen, er det vigtigt, at lærere, pædagoger og medhjælpere alle får en ligeværdig rolle ind i undervisningen, da alle bliver undervisere på Guided Reading holdene.

Udover at inspirere lærere og undervisere på skolerne i Rudersdal Kommune, er Guided Reading også kommet andre skoler i andre kommuner til gavn og forhåbentlig endnu flere i fremtiden.