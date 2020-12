Se billedserie Henrik Rauh har nu fået et midlertidigt soltag på sin ellers spritnye Citroën C5. Foto: Lars Sandager Ramlow

Læser efter stenkast: Politiet er ligeglade med drabsforsøg

Henrik Rauhs bil blev ramt af et stenkast på motorvejen. Det var en grim oplevelse, og bedre blev det ikke, da han kontaktede politiet

Rudersdal - 17. december 2020 kl. 04:40 Af Lars Sandager Ramlow

KNALD, sagde det... Henrik Rauh fra Nærum var lige kørt under motorvejsbroen ved Jægersborg Station den 8. december, da hans bil blev ramt af en sten, der smadrede bilens soltag.

- Det var virkelig et kraftigt knald, så jeg blev selvfølgelig noget chokeret, og samtidig var jeg også klar over, at jeg i grunden havde været uhyre heldig, for jeg kunne lige så godt være blevet dræbt, hvis stenen havde ramt forruden, fortæller Henrik Rauh til Frederiksborg Amts Avis.

Stadig i chok kørte han straks hen til politigården i Gentofte, som har adresse nær ulykkesstedet.

- For mig var der tale om et drabsforsøg. Det er jo, hvad det reelt er, når der bliver kastet sten mod en bil på en motorvej, hvor der bliver kørt stærkt. Men på politigården fik jeg besked om at ringe til 114. Det havde ellers været nærliggende lige at sende nogle patruljer af sted, for de skulle ikke køre så langt, og jeg tænker, at andres liv også kunne have været i fare, hvis der blev kastet flere sten, lyder det fra Henrik Rauh.

Henrik Rauh fra Nærum fik et chok den 8. december lidt efter klokken 14.00, da en sten smadrede glastaget på hans Citroën C5, idet han kørte under broen ved Ørnegårdsvej ved Jægersborg på Helsingørmotorvejen. Foto: Privat

1-1-4 var en prøvelse Han tog sin telefon og ringede 114, men heller ikke det var en god oplevelse:

- At ringe til 114 blev noget af en prøvelse. Omstillingen var nemlig meget langsommelig. Der er først en lang corona-vejledning, og på 114 bliver man stillet over for en hel masse tastevalg før man kan komme igennem. »Tast 1« for indbrud, en generel henvendelse »Tast 2« og så videre. Det tog mange minutter, før jeg kom igennem til alarmcentralen. Her blev jeg »modtaget« af en medarbejder, som virkede lettere uinteresseret. Hun fortalt blot, at hun havde modtaget anmeldelsen og ville »henlægge« sagen...

Henrik Rauh holder en kort pause, inden han fortsætter:

- Jeg må sige, at jeg føler mig særdeles afmægtig. Jeg føler ikke, at jeg bliver taget alvorligt. Og jeg kom efterfølgende til at tænke på lignende stenkastulykker, hvor Fyns Politi satte alle sejl til for at opklare forbrydelserne. Derfor må jeg sige, at jeg mildt sagt er forundret over, at Nordsjællands Politiet ikke tog hurtigt ud til åstedet for at se, om der var mennesker, som fortsatte stenkasteriet, som kunne få fatale følger for andre bilister.

Henrik Rauh lægger ikke skjul på, at han er dybt forundret.

- Jeg kommer ud for en voldsom oplevelse, der potentielt kunne have kostet mig livet, og i min verden bliver jeg afvist af politiet to gange. Første gang på politigården i Gentofte og anden gang på 114. Er dette den almindelige behandling, man får af politiet som borger, når man udsættes for frygtelige overgreb. Ja, jeg spørger bare?

Regning på 15.000 kroner Stenkastet kostede et nyt soltag og reparation til 15.000 kroner, og mandag formiddag fik Henrik Rauh en kvittering fra Nordsjællands Politi. Her står blandt andet:

- Politiet har den 8. december 2020 modtaget en anmeldelse om »forvoldt fare for liv eller førlighed« begået den 08. december klokken 14.10 fra sydgående ved broen Ørnegårdsvej, Helsingørmotorvejen, 2820 Gentofte. Som forurettet vil De få besked fra politiet eller anklagemyndigheden, hvis sagen henlægges, eller hvis sagen sendes i retten.

- Jeg kan sige det kort. Jeg er stadig chokeret. Ikke længere over ulykken, men nu over politiet, lyder det skarpt fra Henrik Rauh.