Lærerforening: Vi er glade for flere penge, men...

Hos Danmarks Lærerforening er der glæde over bevillingen til flere lærere på i folkeskolen i Rudersdal, selvom man også påpeger, at antallet af lærere er faldet betragteligt mere end antallet af elever de seneste 5-10 år.

Rudersdal - 18. januar 2021 kl. 05:36 Af Joram G. Menzer

Nyheden om at Børne- og Skoleudvalget i Rudersdal Kommune har besluttet at bruge 4,9 millioner kroner på at få flere lærere i klasserne på kommunens folkeskoler vækker glæde hos Marianne Toftgaard, der er formand for Danmarks Lærerforening Rudersdalkredsen.

- Det er vi selvfølgelig meget glade for, men vi må jo også sige, at generelt er antallet af lærere i folkeskolen faldet betragteligt mere end antallet af elever i løbet af de seneste 5-10 år, og det betyder, at den enkelte lærer har fået en større undervisningsandel, siger Marianne Toftgaard.

Beslutningen om at tilfører Rudersdals folkeskoler 4,9 millioner kroner er altså ikke ensbetydende med, at skolegårdene nu kommer til at flyde med mælk og honning.

- I 2014 fik eleverne flere timer og dermed længere skoledage, men der kom ikke flere lærere. Så vores opgavedel blev større, uden at ressourcerne fulgte med, og det bliver der så rettet lidt op på nu, hvor man fører nogle af ressourcerne tilbage. Det synes jeg selvfølgelig er positivt, fordi hvis vi skal vi levere god undervisning, skal der være balance mellem opgaver og ressourcer, siger Marianne Toftgaard.

Med andre ord giver de tilførte ressourcer mulighed for at genindføre nogle af de muligheder, der forsvandt med skolereformen i 2014, såsom timer med to lærere.

- To-lærere-timer betyder, at man kan dele eleverne op i mindre hold, hvilket alt andet lige er en fordel for både eleverne og for lærerne, fordi det eksempelvis er nemmere at planlægge differentieret undervisning, når man kan dele op i hold, siger Marianne Toftgaard.

Til gengæld kunne kredsformanden godt tænke sig, hvis man satte lærernes gennemsnitlige antal af undervisningstimer ned.

- Hvis man har færre lektioner, har man bedre tid til at forberede sig, end hvis man har 30 ugentlige lektioner, for det er altså mange. Især set i lyset af, at der er kommet rigtig mange opgaver ind i lærernes hverdag i forhold til, hvis man ser bare 15-20 år tilbage i tiden, siger Marianne Toftgaard.