Se billedserie Klaus Ahm (t.v.) er projektansvarlig i NREP Danmark, som har købt grunden af kommunen, opført byggeriet, og nu lejer ud til Altiden med Miriam Toft (m.f.) i spidsen, der driver plejehjemmet. Borgmester i Rudersdal for Venstre, Jens Ive (t.h.), har gennem hele byggeforløbet advokeret for, at en konstellation som denne kunne være til stor gavn for kommunen, der mulighvis kunne lære nyt fra samarbejde med en privat aktør. Foto: Kenn Thomsen.

Længe omdiskuteret friplejehjem står klar i Holte

Det nyopførte friplejehjem Fribo Holte, der ligger på Skovlygrunden også kaldet »de røde baner«, har slået dørene op for de første beboere.

31. juli 2021

I naturskønne omgivelser med Skovlyskolen som nærmeste nabo har et nyt friplejehjem - Fribo Holte - slået dørene op. Plejehjemmets udtryk er endt milevidt fra den klassiske institutionsæstetik, som mange naboer nok har frygtet.

Bygningens facade består af mursten i patinerede nuancer af gul, høje vinduespartier og tårner ikke længere op end førstesalshøjde.Flere dele af bygningen prydes af store træpartier, som pejlemærker for stedets ind- og udgange. Mens bygnings flade tag er plastret til med solceller, plejehjemmet forventes derigennem selv at kunne producere omkring halvdelen af stedets årlige energiforbrug, forklarer Klaus Ahm, der er projektansvarlig i NREP Danmark, som er det nordiske ejendomsfirma, der vandt det kommunale udbud.

Kommunen løber ingen risiko Firmaet, NREP, ejer grund og bygning, som den private virksomhed Altiden, der står for selve plejehjemsdriften, lejer sig ind på. Netop den ejerkonstruktion betyder, at Rudersdal Kommune ikke løber nogen økonomisk risiko, såfremt plejehjemmet mod forventning ikke skulle kunne fylde samtlige af de 72 værelser på Fribo Holte.

Det er tanken, at plejehjemmets udendørs arealer er forbundet med gangstier, så beboerne kan få frisk luft og motion, uden at skulle for langt fra hjemmet. Foto: Kenn Thomsen

Direktør i Altiden, Miriam Toft fortæller, at de på tre uger har haft 84 fremvisninger af lejlighederne. Det er dog planen, at lejlighederne skal fyldes gradvist i et tempo så både beboere og medarbejdere kan følge med, så indflytningerne bliver så trygge og gode som muligt.

Sollys og vaskemaskiner Bygningen af lavet med store atriummer, som skaber naturligt lysindfald alle steder i huset, ligesom lange gangarealer er forsøgt reducerer, så alle beboere så vidt muligt kan træde direkte fra deres hjem til fællesarealerne.

Fribo Holte er inddelt i seks »bogrupper«, som hver især har egne fælles områder. Det er med tanke på at skabe naturlige rammer for samvær med de andre beboere, da ensomhed blandt ældre er et stigende problem.

- Derfor lægger vi vægt på, at bogrupperne indbyder til fællesskab og samvær, siger Miriam Toft.

Beboerne slipper for at deres vasketøj blandes med andres, da hver bolig er udstyret med egen vaskemaskine. Det kom i stand efter dialog med kommunen omkring, hvilke faciliteter borgerne typisk er vant til.

- Hvis man i størstedelen af sit liv har vasket tøj i egen maskine, vil det for mange føles underligt, at ens tøj pludselig blandes sammen med andres i en stor bunke, siger Klaus Ahm, projektansvarlig i NREP Danmark.

Friboholte er det første friplejehjem i Rudersdal Kommune. Byggeriet startede i 2019, og Altiden, der driver plejehjemmet forventer, at alle 72 lejligheder er beboet omkring årets udgang. Foto: Kenn Thomsen

Børn skaber liv Det er meget oppe i tiden at forskellige generationer kan have glæde af at færdes op ad hinanden. Det er også tilfældet her.

- Det har gennem hele forløbet været italesat, at de ældre kan have stor glæde af netop denne placering tæt ved skole, boldbaner og daginstitutioner. Det skaber liv og glæde, siger Jens Ive (V), borgmester i Rudersdal.

De håber at kunne skabe et åbent hus, hvor folk i lokalområdet er velkomne på besøg, ligesom de har i sinde at åbne husets café op for bestilling af mad eller drikke, også ud af huset.

- Naboskab er netop, at vi skaber rum for, at vi er forskellige, men kan være nysgerrige og have stor glæde af hinanden. Det skal forstås på den måde, at vi vil invitere børnene herover på besøg, siger Miriam Toft, adm. direktør i Altiden.

Når Miriam Toft har talt med folk i kvarteret efter byggefasen, har det færdige byggeri fået lutter pæne ord med på vejen. Jens Ive (V) mener, at plejehjemmet står som et godt eksempel på, hvor gode resultater man kan opnå i samarbejder mellem det private og det kommunale.