Lad os hæve glasset for Kalle fra Holte

Det var en lille god butik, en rigtig gammeldags købmandsbutik, hvor Kalle blev glad for at være, og det var derfor naturligt, at han overtog butikken, da Birksted ville sælge i 1971. Allerede dengang var købmandsforretningen kendt for sine gode vine, og de begyndte at fylde mere og mere i butikken.

En blev til flere

I dag, 40 år efter at Kalle åbnede sin første vinbutik på Kongevejen 33 (i dag 333) i Holte, står der Holte Vinlager på butikker i 15 byer i Danmark. "Det har aldrig været min plan at grundlægge en kæde. Det er nærmest kommet tilfældigt, men det er da sjovt at have været med til at gøre Holte landskendt," siger Kalle med et smil.