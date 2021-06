Send til din ven. X Artiklen: Lad borgerne hjælpe med at finde løsninger på støjproblemer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lad borgerne hjælpe med at finde løsninger på støjproblemer

Morten Broberg, der bor i Holte, mener, at politikerne kan hente masser af inspiration hos borgerne. Borgmester Jens Ive er helt enig

Rudersdal - 04. juni 2021 kl. 11:49 Af Signe Steffensen Kontakt redaktionen

At Rudersdal Kommune gerne inddrager borgerne i arbejdet med at udvikle kommunen, er den netop afsluttede borgersamling et godt eksempel på.

"Vi fik over 800 tilmeldinger, og det var et langt forløb over et halvt år, hvor deltagerne skulle bruge både weekender og aftener. Som bekendt skulle vi kun bruge 37. Men vi blev vildt glade for den respons. Det er meget positivt og understreger, hvor vigtigt det er med borgerinddragelse," siger borgmester Jens Ive (v).

En af dem, der gerne så, at lokalpolitikerne i højere grad benyttede sig af borgerinddragelse, er Holte-borger Morten Broberg, der mener, det er oplagt at bruge en lignende model til at finde løsninger på kommunens støjproblemer, der lige nu er et varmt emne.

I forslaget til en kommuneplan, som netop har været i høring, er der beskrevet en række bud på støjdæmpende tiltag i form af bl.a. støjsvag asfalt og flere attraktive alternativer til bilen.

Tiltag, som Morten Broberg umiddelbart synes giver god mening i forhold til målet om at mindske niveauet for trafikstøj i kommunen, men han er overbevist om, at borgerinddragelse i forhold til støjproblematikken vil kaste endnu flere gode ideer af sig.

"Rudersdal Kommune er kendetegnet ved usædvanligt ressourcestærke borgere. Kommunen inddrager i flere sammenhænge borgerne i udviklingen af løsninger; f.eks. omkring FN's verdensmål. Mit forslag er, at Rudersdal Kommune tager initiativ til, at borgere og foreninger i kommunen, som har interesse i og lyst til at arbejde med begrænsningen af støj, gives mulighed for at mødes og sammen søge at udvikle nye måder at begrænse støjen på," skriver Morten Broberg.

Et forslag som Jens Ive hilser velkomment.

"Støj fylder mere og mere hos borgerne. Det er en meget aktuel debat. Her i coronaperioden er støjen faldet i takt med, at mange har arbejdet hjemme, og nu, hvor støjen stiger igen, så bliver man ekstra opmærksom på problemet," siger Jens Ive, der lige nu arbejder på, at en del af de penge, der skal afsættes til en støjpulje i Folketingets aktuelle infrastrukturforhandlinger, havner i Rudersdal.

Morten Broberg så gerne, at man angreb støjproblemet ud fra en mere holistisk tankegang.

"Traditionelle støjvolde kan med fordel kombineres med etablering af anlæg til fritidsaktiviteter, med sikring af klimatilpasning og med en bevidst varetagelse af miljøhensyn (herunder biodiversitet). Pointen er, at man ved at tænke kreativt vil kunne opnå flere ønskelige mål samtidig. Særligt ved at inddrage en bred vifte af vidende og interesserede borgere," skriver Morten Broberg.

Han lod sig blandt andet inspirere af et læserbrev af Dorte Nørbo i Rudersdal Avis, hvor hun slog til lyd for, at Rudersdal Kommune skulle blive bedre til at producere og bruge ren energi. Blandt andet ved at bruge motorvejsarealerne til at installere solceller til produktion af bæredygtig strøm.

Derfor foreslår han, at Rudersdal Kommune faciliterer, at de af kommunens borgere og foreninger, som har en særlig interesse i og tid til at bidrage til at finde løsninger på at afhjælpe støjgener i kommunen, får mulighed for at mødes og sammen udvikle oplæg til egnede tiltag. Forslag, der kan munde ud i udarbejdelsen af et idekatalog, som Rudersdal Kommune kan søge inspiration i.

Digital platform på vej Et godt forslag synes Jens Ive, for faktisk har kommunen allerede erhvervet et digitalt borgerværktøj CitizenLab, som han forventer vil være helt klar til at blive taget i brug til efteråret.

"Formålet er, at kommunalbestyrelse kan komme oftere og i tættere dialog med borgerne. Men det er også tænkt som et 'borger til borger-forum', hvor man kan oprette virtuelle arbejdsrum og række ud til andre," forklarer Jens Ive.

Og fortsætter: "Vi har fået enormt meget retur på borgersamling og på vores erhvervspanel, hvor vi havde mellem 60 og 80 virksomheder, der deltog. Alle de her borgerinddragelsesprocesser er sindssygt givende, især hvis vi kan finde et værktøj, der kan styre det her. CitizenLab er et hollandsk system, der virker meget lovende."

Han fremhæver også et andet politiske tiltag, der skal være med til at bringe borgernes ideer tættere på beslutningstagerne. I forbindelse med budgetaftalen blev det vedtaget, at hvis der er 100 borgere fra Rudersdal, der har underskrevet et forslag, så skal kommunalbestyrelsen tage det op. Er forslagsstillerne i aldersgruppen 15-19 år, behøver man kun 30 underskrifter.

"Vi vil gerne give de unge en særstatus, fordi de ofte mangler i den offentlige debat," siger Jens Ive.