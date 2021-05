Liberal Alliances nye spidskandidat, Simon Lægdsgaard Skanderup, bor med sin kone og to døtre på henholdsvis 3 og 7 år i Trørød. Foto: Mikkel Svinth Rødgaard

LAs ny spidskandidat: Kommunen skal have styr på sine prioriteter

Simon Lægdsgaard Skanderup har aldrig haft planer om at gå ind i politik. Men nu stiller han op til kommunalvalget som Liberal Alliances nye spidskandidat, fordi der er brug for at gøre tingene anderledes

Rudersdal - 27. maj 2021 kl. 11:45 Af Mikkel Svinth Rødgaard Kontakt redaktionen

En ny markant liberal stemme har blandet sig i en række debatter i Rudersdal de seneste måneder. 39-årige Simon Lægdsgaard Skanderup er Liberal Alliances nye spidskandidat frem mod kommunalvalget til november.

Det er ellers ikke længe siden, at han ville have udelukket at gå ind i aktiv politik, selvom han er mangeårigt medlem af Liberal Alliance. Faktisk siden partiet hed Ny Alliance:

"Som udgangspunkt har det altid været min intention aldrig nogensinde at gå ind i politik. Men samtidig er jeg også opdraget til, at hvis man er utilfreds med noget, så er man også nødt til at deltage i kampen. Ellers kan man ikke få ændret noget. Og man kan i hvert fald ikke tillade sig at brokke sig," siger han.

Den pointe gik for alvor op for ham, da tidligere minister for Venstre og nu ekspolitiker Søren Pind gav et oplæg på Simon Lægdsgaard Skanderups arbejdsplads, Mærsk.

"Han holdt et oplæg om sin bog Frie Ord på mit arbejde, hvor vi har sådan en "art club." Der var et spørgsmål, som gik på ham, og hvorfor han var stoppet i politik, fordi "vi manglede sådan nogle som ham." Så kiggede han rundt i salen og sagde: "Ja, men hvis der ikke er andre, der melder sig, kan man ikke få ændret tingene. Man bliver nødt til at deltage i den her kamp." Det handlede ikke om, hvad han stod for som politiker, men det var bare et 'wake up call'," siger Simon Lægdsgaard Skanderup.

For der var og er jo faktisk ting, han meget gerne så ændret her i Rudersdal, som han flyttede til i 2017. Her bor han med sin hustru, en bonusdatter og deres fælles barn.

Borgeren skal i centrum Simon Lægdsgaard Skanderup havde for eksempel svært ved at forstå, hvordan man fra politisk hold tillod sig at ignorere den massive modstand fra rigtigt mange borgere i forhold til den nye skolestruktur med dens skolesammenlægninger, som blev besluttet i 2019.

"Det, jeg blandt andet gerne vil have ændret, handler om, at fokus skal være på borgerne. Det skal være borgeren, der er i centrum, og jeg synes bare, der er eksempler her i Rudersdal på, at det ikke er tilfældet. Der er skolesammenlægningerne et rigtig godt eksempel. Når jeg taler med nogle af de forældre, der har været involveret i processen, virker det mere som en skueproces. At de forældre, der faktisk har været bekymrede, ikke rigtig er blevet hørt," siger han og nævner også beslutningen om at lukke Vedbæk Bibliotek.

"Det undrer mig virkelig. Kommunalpolitik skal handle om borgerne, og hvis der er en stor modstand mod en beslutning, så må man bare sige: "fair nok" og tage den til genovervejelse eller helt trække beslutningen tilbage. Selvfølgelig skal man ikke bare populistisk bevæge sig efter, hvor nålen peger, men jeg synes specielt i kommunalpolitik, hvor det handler om meget borgernære ting, som folkeskoler eller biblioteker, der bør man altså lytte til borgerne," siger han.

Skarpere prioriteringer Netop et stærkt ønske om at arbejde for mere reel borgerinddragelse var en væsentlig grund til, at han kontaktede Liberal Alliance i Rudersdal sidste sommer for at diskutere muligheden for at stille op for partiet til kommunalvalget.

Partiet har mistet sit enlige mandat i Kommunalbestyrelsen undervejs i denne valgperiode, da Elisabeth Ildal skiftede til Konservative.

Det havde skabt lidt af et vakuum i det lille parti, og blandt andet derfor var der pludselig plads til Simon Lægdsgaard Skanderup helt øverst på LAs liste.

Men selvom han aldrig før har haft politiske ambitioner, så passer det ham glimrende. For han gør aldrig ting halvt, og han mener virkelig, at der er brug for en kulturændring i Rudersdal.

"Jeg mangler i den grad et skarpere fokus på kommunens prioriteter. Det er noget, som virkelig kan frustrere mig, når alle partier for eksempel her op til kommunalvalgkampen lover ændringer og flere penge, men ikke hvor de penge skal komme fra," siger Simon Lægdsgaard Skanderup og uddyber:

"Det gælder for eksempel, når jeg ser facebookopslag om, at "vi bliver nødt til at prioritere akutboligerne" eller "vi bliver nødt til at prioritere bedre normeringer i daginstitutionerne." Det er der jo ingen, der kan sige noget imod. Men hvad skal vi så gøre mindre af? Det mangler jeg virkelig svar på. Jeg mødte for eksempel ekstremt stor modstand, og blev skudt i skoene, at jeg var ude på at lukke hele foreningslivet, da jeg for nylig stillede spørgsmål til, at kommunen vil finansiere et anlæg til padeltennis. Jeg synes personligt, at padeltennis er skidesjovt, men er det virkelig noget, vi som kommune skal finansiere et anlæg af, eller skal der private spillere på banen i stedet?," spørger han retorisk.

Initiativer som borgersamlingen om FNs Verdensmål, ordrige strategier om eksempelvis unge og skove, kommunalt pseudoarbejde og unødvendig administration, er andre eksempler på noget, som Simon Lægdsgaard Skanderup vil til livs. I hvert fald, hvis der går penge til sådant, før der er styr på det, som kommunen, ifølge ham, bør prioritere allerhøjest.

"De ting, som jeg står for, og som heldigvis passer ret godt med Liberal Aliance, er daginstitutioner, skoler og de ældre. Det er kommunens kerneopgaver. Alt, hvad der ligger ud over det, er hyggepenge. Først når der er helt styr på de tre områder, kan vi have en diskussion af, om vi skal have padeltennis, lave alle mulige strategier eller en borgersamling omkring FNs Verdensmål, eller om vi for eksempel skal have skattelettelser," siger han.

Det sidste er i øvrigt ikke en politisk ambition for Liberal Alliances spidskandidat.

"Jeg ikke er så optaget af at tale om skattelettelser, for jeg har faktisk ingen problemer med at betale skat. Jeg har til gengæld et problem med, at vi pisser penge væk på noget, som ikke giver velfærd for de borgere, som virkelig har behov," siger Simon Lægdsgaard Skanderup.

Nej til Jens Ive Hvis Simon Lægdsgaard Skanderup bliver valgt ind til november, vil han arbejde hårdt for at skabe ændringer. Og så er løsninger vigtigere end ideologi, mener han.

Han vil derfor søge samarbejde på tværs af partiskel - ikke mindst fordi han er overbevist om, at det kun er løsningerne, men ikke udfordringerne, som der er politisk uenighed om.

Den lære har han måske med fra barndomshjemmet i Assens.

"Min far er glødende socialdemokrat, min farfar er tidligere lokalformand i Dansk Metal, og min tante stemmer Enhedslisten. Der er INGEN i min familie, som stemmer blåt. Men når vi sidder og diskuterer, så er vi enige om problemerne. Vi er bare ikke altid enige om løsningerne. Blandt andet fordi jeg ikke altid tror, at løsningen er flere penge," siger han.

"Hvis der på mit arbejde er en afdeling, der går dårligt, så er det sjældent, at vi smider flere penge i den retning. Så begynder man i stedet at finde ud af om, afdelingen kan drives bedre, om der er ledelsesmæssige problemer, er der problemer med arbejdsmiljøet, eller er det fordi, vi ikke lytter til kunderne. Helt basale ting. Og dér tror jeg, at man kunne lære en del, også som kommunalbestyrelse. Hvad er det egentlig, der betyder noget her, og hvorfor er det tingene går galt?"

Den analyse, mener Simon Lægdsgaard Skanderup også, man skal gennemføre i Rudersdal Kommune.

Og allerede nu har han konkluderet, at kommunen ville være bedst tjent med, at der skete store ændringer. Det gælder også i forhold til, hvem der skal sidde på borgmesterkontoret i den næste valgperiode.

"Hvis jeg har et mandat efter valget, har jeg meget svært ved at se, at jeg kan stemme for, at Jens Ive fortsætter som borgmester. Det kan jeg ikke forestille mig. Det er udelukkende på grund af den manglende borgerinddragelse, og at magten er centraliseret omkring rådhuset. Det duer ikke. Det virker som om, de er meget lidt lydhøre for, hvad borgerne egentlig mener, og så har man siddet der for længe," siger spidskandidaten.