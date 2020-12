LÅGE 8: Historisk julekalender

Hvorfor er det svært at bage honninghjerter, hvordan holdt Øverøds ældste beboer jul, og hvilken slags »konfekt« blev opfundet under 2. verdenskrig???

Det store problem med at bage honninghjerter er, at hvis de skal laves ordentligt, så skal man starte på dejen flere uger før, da den skal stå og hvile. Heldigvis kan man købe dem hos bageren, som her hos den flot pyntede Siestabager i Trørød i 1975.

Honninghjertet kommer oprindeligt fra Christiansfeld i Sønderjylland, hvor det første gang nævnes i 1783 i forbindelse med, at den tyske bager Christian E. Rasch åbner et Pfefferküchlerei, hvor han sælger lebkuchen, som er den tyske version af honninghjertet. Det gik dog ikke så godt for Rasch, der havde svært ved at skaffe nok honning til sin produktion.