LÅGE 7: Historisk julekalender

Hvorfor er det svært at bage honninghjerter, hvordan holdt Øverøds ældste beboer jul, og hvilken slags »konfekt« blev opfundet under 2. verdenskrig???

7. december - Frk. Nielsens Julekort

Dette foto af en Frk. Nielsen blev taget i Johanne Hesbecks fotostudie på Esthersvej 4 i Holte i december 1920. Frk. Nielsen bestilte fotoet i størrelsen 8 gange 12 cm, da det skulle bruges til julekort. Det er sandsynligvis også derfor at Frk. Nielsen poserer i et vinteroutfit, bestående af overfrakke, halstørklæde og hue. Frk. Nielsen har fået lavet to fotos, med forskellige poseringer - måske for at tage sig ud fra sin bedste side.