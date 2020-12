LÅGE 5: Historisk julekalender

Hun boede alene, den gamle Kone. Mange Aar havde hun været Enke, og Børn var der ingen af, saa hun havde kun sig selv. Men det kan jo ogsaa sommetider være nok endda. Men hun kom igennem ved hist og her at tjene lidt, og det og en lille Pension slog altid til... Naturligvis skulde hun glædes til Jul. Og hun var aldrig til at formaa at være andre Steder end hjemme hos sig selv paa Juleaften. Det var en af mine Juleglæder Juleaftensdag om Formiddagen at faa en Kurv, fyldt med forskelligt godt og med lidt Penge i, og saa aflevere den derude i "Lægeforeningens Boliger" Og det var en Fryd at faa Lov dertil: for der er jo ikke nogen Glæde, der er større end at glæde andre.