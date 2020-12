LÅGE 4: Historisk julekalender

Hvorfor er det svært at bage honninghjerter, hvordan holdt Øverøds ældste beboer jul, og hvilken slags »konfekt« blev opfundet under 2. verdenskrig???

På dette tidspunkt var ris en kostbar ingrediens, og udelukkende en spise for de finere kredse, men i løbet af 1800-tallet blev ris mere tilgængeligt for den almindelige dansker. Det var dog først sidst i 1800-tallet, at det blev en ret der var forbundet med jul. Det ses i denne reklame for Pama risgryn, som vi har fundet i en udgave af Frk. Stokholms Kogebog, fra 1912, der blev brugt på Holte Husholdningsskole.