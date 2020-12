LÅGE 23: Historisk julekalender

Hvorfor er det svært at bage honninghjerter, hvordan holdt Øverøds ældste beboer jul, og hvilken slags »konfekt« blev opfundet under 2. verdenskrig???

I gamle dage var der megen overtro forbundet med gårdens dyr og stalden i julen. Dyrene skulle have det godt i julen, ellers gik det værst ud over en selv i det kommende år, og man turde derfor ikke sætte sig til julebordet, før dyrene var blevet sørget godt for. Man skulle slet ikke driste sig ud i stalden julenat, for når midnatsklokken slog, kom nisserne frem og dyrene blev i stand til at tale og fortælle om fremtiden.

Mange steder i Frederiksborg Amt var det skik, at dyrene juleaften skulle smage menneskenes mad. På én gård var det tradition at give køerne en skefuld julegrød sammen med deres hø, og et andet sted fik hund og kat risengrød, klipfisk og sennep. Hvis du læste med den 19. december, ville du have opdaget at netop klipfisk var traditionel spise i Nordsjælland i forrige århundrede. Det er vel nok ærgerligt, at det ikke er det længere.