LÅGE 22: Historisk julekalender

Hvorfor er det svært at bage honninghjerter, hvordan holdt Øverøds ældste beboer jul, og hvilken slags »konfekt« blev opfundet under 2. verdenskrig???

Rudersdal Museer og Historisk Arkiv har skrevet en historisk julekalender, som vi bringer her SN.dk. Men hvad gemmer sig bag »låge 22«:

Under 2. verdenskrig og mange år derefter var det svært at få en lang række varer i Danmark. Dette var blandt andet varer som sukker, kaffe, chokolade og smør. Ingredienser som må siges at være essentielle når der skal laves juleguf. Fantasien måtte derfor være stor ude i de små hjem, når der skulle opfindes erstatningsløsninger på julelækkerier som kager og konfekt.