LÅGE 20: Historisk julekalender... klipfisk til jul

Det ser ud til, at danskerne mestendels fordeler sig, mellem dem der skal have andesteg juleaften, og dem der skal have flæskesteg. Men forestil dig at sætte dig ved julebordet i Nordsjælland i 1800-tallet, og få serveret et festmåltid bestående af klipfisk og sigtemad (hvedebrød), efterfulgt af risengrød. Klipfisk, der er tørret saltet torsk, var traditionel julemad øst for Storebælt indtil et stykke ind i 1900-tallet.