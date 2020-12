LÅGE 19: Historisk julekalender.. lidt om juletræet

I dag er danskernes foretrukne juletræer Nordmannsgran og Rødgran. Ingen af disse to træer forekom dog oprindeligt i den danske natur. Rødgranen, der indtil for ca. 20 år siden var det mest almindelige juletræ i Danmark, blev indført af skoveksperten Von Langen i 1760'erne. Von Langen var hentet til landet fra Tyskland, for at redde de danske skove, der var i meget dårlig stand. Han indførte rationel skovdrift og i den forbindelse flere nye træarter, herunder Rødgran, Ædelgran, Ahorn, Lærk og Skovfyr.