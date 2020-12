LÅGE 18: Historisk julekalender

Hvorfor er det svært at bage honninghjerter, hvordan holdt Øverøds ældste beboer jul, og hvilken slags »konfekt« blev opfundet under 2. verdenskrig???

Rudersdal Museer og Historisk Arkiv har skrevet en historisk julekalender, som vi bringer her SN.dk. Men hvad gemmer sig bag »låge 18«:

Hanne Nielsen (1829-1903) var gårdmandskone på Havarthigården i Øverød, og drev en omfattende mejeriforretning der gjorde hende kendt i hele landet. Hun producerede især dessertoste, og opfandt blandt andet den ost, der er opkaldt efter gården. Hun var en utrolig driftig kvinde, der både var dygtig til at producere og sælge mejeriprodukter.

Hun var desuden også en dygtig kok generelt, og hun har efterladt sig en håndskreven opskriftsbog, hvor man kan læse hendes egne opskrifter på diverse retter. Vi bringer her Hanne Nielsens opskrift på Appelsinfromage - en dessert der vil være perfekt i denne tid, som afslutning på et julemåltid. Opskriften er lettere omskrevet for forståelsens skyld, da den er skrevet i noteform til eget brug.