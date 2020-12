LÅGE 16: Historisk julekalender - Er du til klejner?

Hvorfor er det svært at bage honninghjerter, hvordan holdt Øverøds ældste beboer jul, og hvilken slags »konfekt« blev opfundet under 2. verdenskrig???

I en flad Gryde kommes Palmin eller smeltet Flommefedt, naar det er passende varmt, koges Klejnerne heri, der må ikke komme for mange i ad Gangen, de maa kunne ligge ved Siden af hinanden, de vendes et Øjeblik egter at de er lagt i, naar der er lysebrune, tages de op og lægges paa graat Papir. Kjelnerne vendes med en Spækkenaal og tages op med en Hulske. Hvis Klejnerne ikke hurtigt bliver brune, er Fedtet for lidt varmt, hvis de straks bliver mørke, er det for varmt.