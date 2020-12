LÅGE 15: Historisk julekalender: Her landede julemanden...

Hvorfor er det svært at bage honninghjerter, hvordan holdt Øverøds ældste beboer jul, og hvilken slags »konfekt« blev opfundet under 2. verdenskrig???

Året er 1960 og Julemanden er lige landet i Nærum, ovenpå el-installatør Per Salomons forretning på Nærumgårdsvej 7 i Nærum. Per Salomons drev forretningen indtil slutningen af 1960erne. Og at dømme ud fra fotografiet var det her, man skulle hen og købe julegaver, hvis der stod lamper på ønskesedlen.