LÅGE 14: Historisk julekalender

Hvorfor er det svært at bage honninghjerter, hvordan holdt Øverøds ældste beboer jul, og hvilken slags »konfekt« blev opfundet under 2. verdenskrig???

Juletræet er blevet tændt udenfor rådhuset i Holte. Og til dem der altid mener, at julen var hvid i gamle dage, kan vi se, at det var den i hvert fald ikke i kongevejskrydset i 1960. DMIs definition på en hvid jul er, at mindst 90 procent af Danmarks areal skal være dækket af et 0,5 cm lag sne juleaftensdag om eftermiddagen, og der har faktisk kun været ni år med hvid jul, siden man begyndte at registrere det i 1890; årene 1915, 1923, 1938, 1956, 1969, 1981, 1995, 2009 og 2010.