LÅGE 13: Historisk julekalender - Har du leget "julebisp"?

Hvorfor er det svært at bage honninghjerter, hvordan holdt Øverøds ældste beboer jul, og hvilken slags »konfekt« blev opfundet under 2. verdenskrig???

Rudersdal Museer og Historisk Arkiv har skrevet en historisk julekalender, som vi bringer her SN.dk. Men hvad gemmer sig bag »låge 13«:

13. december - Julebisp

I gamle dage, var en meget populær voksen-underholdning til julefesterne i på gårdene en leg der hed Julebisp. Her blev en bondekarl klædt ud som en gejstlig, og fik en pind i munden, med et lys i hver ende. Så gik resten af selskabet rundt om ham og sang "Her vier vi os en julebisp" hvorefter karlen var biskop resten af aftenen.