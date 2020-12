LÅGE 12: Historisk julekalender

Hvorfor er det svært at bage honninghjerter, hvordan holdt Øverøds ældste beboer jul, og hvilken slags »konfekt« blev opfundet under 2. verdenskrig???

12. december - julefrokost anno 1972

Det er tydeligt at se, at tiderne har ændret sig, når man ser dette lille humørindslag der blev bragt i Det Grønne Område d. 13. december 1972. I dag er både sexistiske chefer og julefrokoster blevet afskaffet. Det første forhåbentlig for altid og det sidste forhåbentligt kun for i år pga. Corona restriktionerne.