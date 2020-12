LÅGE 11: Historisk julekalender

Hvorfor er det svært at bage honninghjerter, hvordan holdt Øverøds ældste beboer jul, og hvilken slags »konfekt« blev opfundet under 2. verdenskrig???

Rudersdal Museer og Historisk Arkiv har skrevet en historisk julekalender, som vi bringer her SN.dk. Men hvad gemmer sig bag »låge 11«:

11. december - Manglende julestemning

Manglende julestemning er der heldigvis en kur mod - kaffe, kage og julemusik. Kongevejens Konditori lå på hjørnet af Kongevejen og Grünersvej i Holte, men blev revet ned i starten af 1960erne. Her kunne man få en kop kaffe og et stykke kage som et afbræk i julegaveindkøbene. Butikken havde endda en mekanisk juleudstilling, med mekaniske nisser, som kørte hver eftermiddag.