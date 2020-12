Thea fra Trørød: Julebagning

LÅGE 10: Historisk julekalender

Rudersdal - 10. december 2020 kl. 05:00 Af Historisk Arkiv i Rudersdal Kontakt redaktionen

Hvorfor er det svært at bage honninghjerter, hvordan holdt Øverøds ældste beboer jul, og hvilken slags »konfekt« blev opfundet under 2. verdenskrig???

Rudersdal Museer og Historisk Arkiv har skrevet en historisk julekalender, som vi bringer her SN.dk. Men hvad gemmer sig bag »låge 10«:

10. december - Thea fra Trørød: Julebagning Det følgende er et uddrag fra Thea fra Trørød, en børnebog om pigen Thea og hendes oplevelser i 1920ernes Nordsjælland. Bogen er bygget på Thea Bergsveinssons barndomserindringer og er skrevet af Susanne Viby. Den kan blandt andet købes i museumsbutikken på Mothsgården i Søllerød.

Der var kun et par dage til juleaften, og der skulle bages småkager. Mor, bedstemor, moster Astrid og moster Mary havde travlt i køkkenet. De bagte og bagte hele dagen. Finskbrød, jødekager, vaniljekranse og marengs. Dem kaldte de for kys. Kys var noget af det bedste, børnene vidste. Mor bagte dem så flot i alle regnbuens farver. Hun kom frugtfarve i dejen, så de blev grønne, gule, lilla, røde og rosa. De måtte kigge på og ellers holde sig væk.

Thea, Grethe, Arne og Bette Husum synes, det var så spændende, alt hvad der foregik op til jul, så de var lige i nærheden af de voksne. Det var så kriblende spændende, at de måtte finde på tossede ting. For det kildede sådan i maven. De stod og holdt råd nede ved køkkentrappen. Pludselig sagde Thea: "Kom, vi lister op på tørreloftet. Der kan vi se alt, hvad de laver i køkkenet, når vi kigger ned gennem lemmen:" De gik op ad den stejle trappe til det store tørreloft. Det var her, den store tøjrulle stod. Og det var her, vasketøjet blev hængt til tørre, når det var regn og sne udenfor. Der var en lem i loftsgulvet ned til køkkenet. Thea og Grethe åbnede den på klem. De lagde sig alle sammen på maven, så de kunne følge med i travlheden dernede.

Mor gik frem og tilbage med bageplader fulde af vaniljekranse. Varmen og kageduften steg lige op i deres næser, og de lå alle sammen og tænkte på, at det snart var juleaften, og at de fik lov til at smage på alle de herlige lækkerier. "Skal vi ikke drille dem lidt?" hviskede Arne. De kiggede på hinanden for at få en ide. Thea fik øje på de tørrede løg, der lå bredt ud på gamle aviser. Hun listede forsigtigt hen og hentede et. "Hvem har en tynd snor?" hviskede hun. "Det har jeg," hviskede Bette og trak en rulle sytråd op af forklædelommen. Thea og Grethe hjalp hinanden med at få bundet tråden om løget, og ganske langsomt fik de hejst det ned, til det var lige ud for ansigterne på mor og bedstemor. Og de blev forskrækkede. De skreg: "Hva' er da det? - Hva' er da det?"

Mor kiggede op og fik øje på dem deroppe bag lemmen. "kan i så holde op med det pjat!" råbte hun. Thea hev løget op i en fart, og de lukkede lemmen i. De var ved at dø af grin. Tænk, at de voksne blev så bange for et lille løg!

Nu måtte de finde på noget andet. De løb over på høloftet, hvor de kunne sidde i fred og tale om, hvad de ønskede sig i julegave.

