LÅGE 1: Historisk julekalender

Hvorfor er det svært at bage honninghjerter, hvordan holdt Øverøds ældste beboer jul, og hvilken slags »konfekt« blev opfundet under 2. verdenskrig???

Rudersdal Museer og Historisk Arkiv har skrevet en historisk julekalender, som vi bringer her SN.dk. Men hvad gemmer sig bag »låge 1«:

Familien Hansens kanetur.

For at skyde julekalenderen fra Historisk Arkiv godt i gang starter vi med dette fine foto fra 1929, af børnene fra familien Hansen der er klædt ud som nisser og poserer med en kane foran familiens hjem på Kohavevej 25 i Gl. Holte. Fra venstre ses Ib og Rita Hansen og i kanen Alis Hansen. Bag ved står far Sophus Hansen.