Kommunalpolitikeren Elisabeth Ildal (tv) landede onsdag eftermiddag i København efter at have deltaget ved VM for Parkinson-ramte i Pleasentville i New York, USA. Her blev det til en flot andenplads i damedouble sammen med makkeren Vlatka Drakia fra Kroatien. Foto: Cure4Parkinson

LA-politiker vandt VM-sølv

Elisabeth Ildal, der tidligere er formand for Vedbæk Bordtennis Klub og som i dag sidder i kommunalbestyrelsen i Rudersdal for Liberal Alliance, vandt VM-sølv. Det gjorde hun i damedouble sammen med sin kroatiske makker Vlatka Drakia. Det skriver Frederiksborg Amts Avis torsdag.

Blot tre bolde fra guldet... De første verdensmesterskaber i bordtennis for Parkinson-ramte er netop blevet holdt i Pleasentville i New York i USA. Seks danskere deltog, og det blev til i alt tre medaljer.

