LA klar til valgkamp med fornyede kræfter

På et opstillingsmøde i torsdags blev Simon Lægdsgaard Skanderup valgt som Liberal Alliances spidskandidat i Rudersdal.

Rudersdal - 26. april 2021

39-årige Simon Lægdsgaard Skanderup bliver Liberal Alliances spidskandidat i Rudersdal i den kommende valgkamp. På LA's opstillingsmøde den 21. april sammensatte lokalforeningen i Rudersdal et stærkt hold af kandidater med solid erfaring fra både erhvervslivet og uddannelsessystemet. Det fortæller formand for vælgerforeningen Jens Christian Pedersen:

- Kommunen er til for borgernes skyld, og derfor lægger Liberal Alliance i Rudersdal afgørende vægt på det frie valg af service - hvad enten det er skole, børnepasning, hjemmepleje osv.. Der findes simpelthen ingen bedre borgerinddragelse end det frie valg, lyder det fra lokalformanden.

Simon Lægdsgaard Skanderup bor i Vedbæk, er cand. merc. og bestrider på 10. år en ledende stilling i Mærsk, hvor han blandt andet har været ansvarlig for kvalitetssikring og opfølgning på store IT investeringer.

De næste på listen Nummer to på listen blev Lars Høyer Holmqvist, 43 år. Han er lektor i samfundsfag og historie, mens nummer tre på listen bliver Annette Vendelbo, 64 år og selvstændig coach.

Formanden for vælgerforeningen, 73-årige Jens Christian Pedersen er cand. polit. og kommer til at stå som nummer fire på LA's opstillingsliste, hvor den foreløbigt femte og sidste kandidat er cand. merc. Lars Stibius, der er 57 år.

- Coronakrisen har det seneste snart halvandet år trukket hårdt på ressourcerne inden for kerneområder som skoler, ældreplejen og hele socialområdet, hvor den personlige kontakt er helt afgørende. Derfor er der nu et ekstra stort behov for at uddelegere mest mulig frihed til skolelærere, pædagoger og plejepersonale med flere så de kan løse deres opgaver med frihed under ansvar til gavn for alle borgere i kommunen, siger Simon Laegdgaard Skanderup.

Han fortsætter:

- Det er påfaldende, at nu hvor valget nærmer sig, så er partierne over en bred kam optaget af at tale varmt om borgerinddragelse. Det mener vi i Liberal Alliance er en rigtig god ide, og den burde ikke kun gælde i valgåret, men i hele valgperioden. Det levede kommunen blandt andet ikke op til under processen omkring skolesammnenlægningerne, vurderer LA-spidskandidaten.

Sammen med formanden for den lokale vælgerforening understreger han, at Liberal Alliance vil være borgernes vagthund for at sikre borgerne mod magtfuldkommenhed i kommunen og sørge for borgerinddragelse.

Kandidaterne kort Simon Lægdsgaard Skanderup, 39 år, Vedbæk

Lars Høyer Holmqvist, 43 år, Brådebæk

Annette Vendelbo, 64 år, Holte

Jens Christian Pedersen, 73 år, Vedbæk

Lars Stibius 57 år Birkerød