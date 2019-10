Skolerne i Rudersdal skal frisættes. Det holdt den konservative Birgitte Schjerning Povlsen (billedet) fast i sammen med Lokallistens Axel Bredsdorff, og derfor fik deres to partier ikke lov til at være med i budgetaftalen for 2020. Foto: Lars Sandager Ramlow

L og K: Vi er ude af budgettet

Rudersdal - 24. oktober 2019
Af Lars Sandager Ramlow

Lokallisten og Det Konservative Folkeparti bliver ikke en del af budgetaftalen for det kommende år. Det stod klart onsdag. I forvejen var det kendt, at Enhedslisten og Liberal Alliance heller ikke er med, og Rudersdal Kommunes budget for 2020 vil derfor blive vedtaget med et snævert flertal (14 ud af 23). Det skriver Frederiksborg Amts Avis torsdag.

Socialudvalgsformand og viceborgmester Birgitte Schjerning Povlsen (K) og formand for byplansudvalget Axel Bredsdorff (L) ærgrer sig over, at det ikke er lykkes for alle partierne at finde hinanden:

- Vi er ude, fordi dette års budget rummer en ændring af skolestrukturen med sammenlægning af otte til fire skoler. Siger man nej til skolesammenlægninger på det nuværende grundlag - og det gør vi - så kan man ifølge Venstre, Socialdemokraterne og Radikale ikke være en del af 2020-budgettet. Sådan ser vi ikke selv på det, men hvis det er holdningen hos flertallet, så er den historie jo ikke længere, skriver Det Konservative Folkeparti og Lokallisten i en pressemeddelelse onsdag aften.

Birgitte Schjerning Povlsen påpeger, at skoledebatten opgjort i kroner og øre udgør en marginal del af kommunens driftsbudget:

- Kommunens drift koster i Rudersdal cirka 2.6 milliarder kroner, og skolestruktur og sammenlægning fylder omkring 3,5 procent ud af dette budget. Politisk er der dog tale om en langt større sag, og vi konservative mener sammen med Lokallisten, at der er et alternativt til sammenlægning af otte af kommunens skoler.

De to partier har sammen foreslået, at skolerne frisættes, og at styringen af skolerne bliver reformeret på samme måde, som det er sket på ældreområdet.

- Hele kommunalbestyrelsen er enige om, at frisættelsen af institutionerne på ældreområdet har været en succes. Hvorfor ikke lære af os selv? Vi er overbeviste om, at det er vejen frem. Mindre central styring og mere indflydelse decentralt i forpligtende fællesskaber mellem skolerne - aftalt af skolerne selv, argumenterer Axel Bredsdorff.

Til K og L's udtalelser siger Rudersdals borgmester, Jens Ive (V) til Frederiksborg Amts Avis:

- De Konservative og Lokallisten er kommet med et forslag, som forvaltningen nu har fået lov til at regne på. Det er der skrevet et langt notat på, og det konkluderer, at de to partiers forslag ikke løser skolernes udfordringer de kommende år, hvad angår økonomi og faglighed. Med notatet i hånden holdt vi budgetforhandlingerne åbne og spurgte K og L om de ville være med til at finde en anden løsning, men de blev ved med at holde fast i deres forslag, trods de klare konklusioner. Desværre, lyder det fra borgmesteren, der fortsætter:

- Herefter udtrykte de to partier et ønske om, at vi skilte skolestruktur-aftalen og budget-aftalen ad. Men da alle partierne bag skoleaftalen, inklusive K og L, tilbage i juni allerede var blevet enige om, at de partier, der sammen indgik en aftale om en ny skolestruktur også var de partier, der lavede budget sammen, så ønskede Socialdemokraterne, Radikale og Venstre at vedstå den aftale. Man ikke bare komme nogle måneder senere og ønske en aftale lavet om, fordi den ikke længere passer en . Ansvar og indflydelse hænger sammen, påpeger borgmesteren.