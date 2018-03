Kystbanesti får et ansigtsløft

Et nyt projekt, der realiseres næste år, skal løse en række udfordringer på den populære Kystbanesti i Skodsborg. Blandt andet er ruten mange steder smal, der er stejle bakker og sving med dårlige oversigtsforhold. Det fortæller Court Møller (R), formand for Miljø- og Teknikudvalget i Frederiksborg Amts Avis tirsdag.

Han fortæller, at der desuden er steder, hvor stien krydser en vej, og hvor det er svært at vide, om man fortsat er på ruten eller ej.

- Rudersdal Kommune satser meget på at skabe gode rammer for de cyklende, både pendlere, skolebørn og motionister, og her er forbedringen af Kystbanestien en vigtig brik. Det er glædeligt, at vi kan få en samlet løsning, der både tilgodeser cyklister og gående på stien, og som også respekterer beboerne langs ruten, fastslår formanden for Miljø- og Teknikudvalget.