Gry Jexen bor og arbejder i Birkerød i villaen, hun deler med hendes mand og søn. Foto: MIkkel Svinth Rødgaard

Kvinder skal ikke være en bindestreg i historieskrivningen

Historikeren Gry Jexen har netop udgivet sin første bog "Kvinde Kend din Historie," hvori hun portrætterer 50 historisk vigtige, men også oversete kvinder fra danmarkshistorien

Rudersdal - 17. juni 2021 kl. 11:49 Af Mikkel Svinth Rødgaard Kontakt redaktionen

Gry Jexen er stadig en anelse overvældet, da Rudersdal Avis, som ét i en lang række af interesserede medier, interviewer hende på baggrund af hendes nye og første bog: Kvinde Kend Din Historie.

Det er kun et par dage efter udgivelsen 11. maj, og anmeldelserne har ikke bare været gode, men strålende, (medie-)interessen har været voldsom på en måde, som normalt ikke er forbeholdt forfattere bag historiske udgivelser, og, jo nok vigtigst af alt, læserne er stormet i boghandlerne, så det første oplag blev revet væk.

"I går var jeg nede hos en boghandler nede på Strandvejen. Jeg havde været til et møde i nærheden, og jeg ville egentlig bare at se, hvordan min bog så ud på en hylde. Jeg gik rundt og ledte efter den, og den var der ikke. Jeg spurgte efter den, og personalet fortalte mig, at den skam var udsolgt for længst, og de havde 25 på venteliste," siger den 32-årige historiker i sin have i Birkerød.

Gry Jexen har i forvejen ramt et stort publikum ved at præsentere kvinder i historien på Instagram og via sin egen prisvindende podcast, men det er alligevel kommet bag på hende, at formatet "Kvinde Kend Din Historie," i den grad også fungerer i bogform.

"Det har taget alle by surprise. Også mig, for jeg tager aldrig noget for givet. Alt hvad jeg har lavet indtil videre har jo været forsøg. Lad mig prøve ad. Både på Instagram og podcasten. Bogformatet er jo på mange måder gammeldags, så det var jeg lidt spændt på, hvad det kunne. Men at det her ville ske... Det er faktisk først i går og i dag, at jeg har fået ro i kroppen, for det har virkelig været en voldsom oplevelse at blive eksponeret på den måde. Kun positivt, men det har nærmest været en ud af kroppen-oplevelse," siger hun.

Rette op på skævhed I bogudgaven af Kvinde Kend Din Historie præsenterer Gry Jexen 50 kvinder fra de sidste 500 år i danmarkshistorien, som både har det til fælles, at de har haft en særlig historisk betydning for det samfund, de indgik i. Og også at de ikke fylder nok i den voldsomt mandsominerede danske historiefortælling. Som kvinder i det hele taget ikke gør. Langt fra.

Og det bør vi være meget mere opmærksomme på, og det bør der gøres noget ved, mener hun.

For hendes eget vedkommende kom opdagelsen af den enormt skæve kønsbalance i historieformidlingen først, efter endt uddannelse da hun arbejdede på et tv-projekt til DR K.

"Jeg opdagede forfatteren Karen Michaëlis, mens jeg researchede på en udsendelse til DR K. Jeg fik sådan en "hvad!?-følelse." Hun var for vild og satte virkelig spor i sin tid, og jeg havde aldrig nogensinde hørt hendes navn nævnt i nogen sammenhæng. Hvorfor havde jeg ikke det? Da jeg så kom hjem og kiggede i mine noter fra universitetet, opdagede jeg til min skræk, at jeg ikke havde noteret et eneste kvindenavn nogen steder," siger hun.

Bogstaveligt talt?

"Ja, bogstaveligt talt. Jeg gik fem år på universitet, og jeg modtog undervisning i rigtigt mange forskellige ting. Jeg ved for eksempel rigtig meget om munke, kirken i middelaldren og herre/vassal-forholdet i ridderordenerne, men udover en enkelt undervisningsgang på tre timer, som hed "Kvinder og kønshistorie," blev kvinder stort set ikke nævnt."

Flere hundrede år bagud Den opdagelse var en afgørende katalysator for Gry Jexens "Kvinde Kend Din Historie"-projekt, som begyndte med en profil på instagram, som hun startede, da hun og hendes familie var flyttet til Birkerød i 2018.

Et projekt, der handler om at præsentere læsere, lyttere og følgere for kvinder fra historien ved hjælp af deres personlige historier. Fomålet er at udvide, nuancere og supplere historien, så man simpelthen kan opnå ligestilling i historien.

"Mit projekt handler for det første om repræsentation. Vi er flere hundrede år bagud i forhold til at repetere kvinders navne i historien. Det burde være sådan, at man lynhurtigt kunne afkode, hvem det er, når man for eksempel siger Sofie af Mecklenburg, fuldstændig, som vi kan, når vi siger Christian 4. Det er ikke for at sige, at nu skal vi have en masse "seje" kvinder, som var sejere end mændene, men det handler om, at de skal fylde lige meget, så vi får en bredere og mere nuanceret historisk bevidsthed. Og det skal vi simpelthen i gang med," siger Gry Jexen og fortsætter:

Fakta Om forfatteren

Gry Jexen er historiker og driver instagramprofilen Kvinde Kend Din Historie og podcasten af samme navn. Hun modtog podcastprisen 2020 i kategorien "Årets Nørderi" Hun bor i Birkerød med sin mand og sin søn. Kvinde Kend Din Historie udkom på Gyldendals Forlag 11. maj

Kan ikke se sig selv Hun henvender sig direkte til kvinder med titlen "Kvinde Kend Din Historie," som er en reference til 70'er-klassikeren Kvinde Kend din Krop, den håndbog om kvindekroppen, som fortsat står i mange reoler landet over. For selvom en mangelfuld historisk bevidsthed er et problem for begge(+) køn, er det især vigtigt at rette op på for kvinder og piger.

"Hvis man, som især kvinder gør, mangler historisk bevidsthed om sig selv, bliver ens analyseapparat simpelthen mindre. For jo mere du forstår om din fortid, jo bedre kan du forstå din nutid. Og jo bedre, du kan forstå nuancerne i dit eget liv, og de rammer du lever under, jo bedre bliver du til at forme en fremtid med flere forskellige muligheder, siger hun.

Et positivt projekt I løbet af interviewet understreger hun flere gange, at hun langt fra er den første, som påpeger det her problem. Og at hun ingen interesse har i at slette eller skrive gamle historiebøger om, kun supplere og nuancere den med flere kvinders historie og nye og anderledes perspektiver i fremtiden.

Og så er hun ikke ude på at føre kønskamp.

"Når vi skal tale om ligestilling, som jeg gør det i historien, så bliver det hurtigt til en kampplads, og det ønsker jeg ikke. For mig er det her et positivt projekt. Det er da fantastisk, hvis vi kan udvide vores historie. Lad os glædes over, at vi kan skabe flere nuancer, og lad os gå ind i diskussionerne med engagement, så vi alle sammen kan blive klogere," siger hun.

Det er det, hun håber, blandt andet med denne bog, at kunne bidrage til.

"Jeg håber, at næste generation lærer at stille større krav til nuancer, og stiller krav til, at der skal være ligestilling i den historieundervisning, de får. At de forventer, at kvinder selvfølgelig skal have lige så stor plads i historien på en måde, som jeg ikke forventede det. Fordi jeg blev opflasket med denne her særlige tradition, hvor mændenes historie er den vigtigste og hovedhistorien, og kvinder er med i en bisætning eller en underlig niche, man kan interessere sig for på linje med for eksempel bygningshistorie. Kvinder bliver en bindestreg, og det er jo absurd, når vi er halvdelen af befolkningen," siger Gry Jexen.