Varehuschef i Kvickly i Holte, Kim Qvistorff. Arkivfoto

Kvickly i Holte vil dele ud af overskuddet til coronaramte nabobutikker

De mange lukkede specialbutikker har betydet, at Kvickly i Holte har øget deres omsætning på alt fra legetøj til gryder. Derfor vil de nu bruge en del af overskuddet på at hjælpe deres naboer

Rudersdal - 15. marts 2021 kl. 11:47 Af Signe Steffensen Kontakt redaktionen

Mens fødevarebutikker har haft åbent gennem hele corona-pandemien, så har alle andre specialbutikker de seneste måneder været tvunget til at holde lukket. Det har i løbet af nedlukningen skabt en del kritik, da de store varehuse, der fortsat har kunnet sælge alt fra isenkram til cykler.

Derfor har supermarkedskæden Kvickly besluttet, at 67 af deres varehuse i Danmark vil give de trængte specialbutikker en økonomisk håndsrækning, når de får lov til at åbne igen.

Det gælder også i Holte Under Corona har Kvickly nemlig haft et større salg af nonfood (ikke-dagligvarer) end normalt. Overskuddet af det ekstra salg i januar og februar 2021 vil Kvickly bruge til lokal markedsføring af specialbutikkerne i deres lokalområde for at skabe ekstra liv i de fælles handelsgader og strøg i byer over hele Danmark.

"Vi går ind for sund konkurrence, men lige nu kan vi sælge varer, som vores naboer i specialbutikkerne ikke kan," siger varehuschef i Holte Kim Qvistorff.

Selvom mange specialbutikker nu er genåbnet de seneste uger, så må mange af Kvicklys nær naboer fortsat holde lukket, da de ligger inde i centeret uden direkte adgang fra gaden.

"Vi ønsker at være en del af et levende handelsmiljø - og det kræver levende specialbutikker - og vi ønsker at være gode naboer," siger Kim Qvistorff.

Hvor mange penge det drejer sig om, og hvordan de præcis skal bruges, afhænger af, hvornår de sidste forretninger i Holte Midtpunkt får lov til at genåbne. Men forventningen er, at der er tale om et beløb i størrelsesorden 100.000 kr. fra Kvickly Holte.

På landsplan forventer Kvickly samlet set at donere 7-10 millioner kr. til at få liv i handelen og byerne igen.