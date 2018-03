Se billedserie Kurhotel Skodsborgs konditorer skabte et historisk resultat ved konkurrencen Årets Kage, som blev afholdt for 34. gang. Her løb man nemlig med første-, anden-, tredje- og fjerdepladsen. Foto: Allan Nørregaard

Kurhotellet er gået helt i kage

Rudersdal - 23. marts 2018

Begejstringen er svær at skjule på Kurhotel Skodsborg for tiden. Og selvom Janteloven forskriver, at det nok ville være bedst at forsøge, kan det virke nærmest naturstridigt med det resultat, som kurhotellets konditorhold præsterede ved konkurrencen Årets Kage forrige weekend.

Her løb man nemlig med intet mindre end første-, anden-, tredje- og fjerdepladsen. Ja, man gjorde helt og aldeles rent kagebord og sikrede sig dermed et historisk resultat, som aldrig er set tidligere, ved konkurrencen, der løb af stablen for 34. gang.

- Det er sådan lidt mærkeligt, for det er næsten lidt for meget, ikke? Man vil jo gerne være lidt ydmyg omkring det, men vi er selvfølgelig super glade for resultatet, siger Erik Kroun, der er køkkenchef på Kurhotel Skodsborg.

Hos Frederik Holst Benthin, der løb med førstepladsen ved årets konkurrence, er glæden også til at spore.

- Da jeg hørte mit navn blive råbt op, kunne jeg slet ikke forstå det, og jeg måtte gå grædende op på podiet. For mig er det her den mest prestigefyldte konditorkonkurrence i Danmark, og det var en meget surrealistisk oplevelse, for jeg havde aldrig regnet med at vinde. Aldrig. Jeg havde håbet det, men jeg havde aldrig i min vildeste fantasi regnet med det, siger Frederik Holst Benthin, der blev udlært konditor fra City Bakery i Frederiksværk for tre år siden.

Siden har han arbejdet som konditor på Kurhotel Skodsborg i halvandet år, og det seneste halvandet år har han stået i kokkelære på kurhotellet. Køkkenchef Erik Kroun fortæller, at resultatet er med til at skabe sammenhold på kurhotellet.

- Det er helt sikkert med til at give glade medarbejdere og en fællesskabsfølelse for hele kurhotellet. Det er jo et stort sted, hvor der godt kan føles langt hernede fra konditoriet og over til spa-afdelingen eller op til økonomiafdelingen, men når man skaber de her resultater, er det med til at skabe følelsen af en fælles sejr, siger Erik Kroun.

Lørdag mellem klokken 13.00 og 15.00 afholder kurhotellet en ekstraordinær kage-event, hvor det er muligt at smage kagerne, der altså blev kåret til årets bedste, næstbedste, tredjebedste og fjerdebedste i landet og få en snak med holdet bag. Der er tilmeldingsfrist til eventen via hjemmesiden lørdag klokken 09.00.