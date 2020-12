Mads Riishede, der er kunstnerisk leder på Kulturcenter Mantzius, siger, at nedlukningen af blandt andet kulturlivet ikke kom som den store overraskelse. Foto: Lars Sandager Ramlow

Kunstnerisk leder: Nedlukning kom ikke som en stor overraskelse

Rudersdal - 08. december 2020 kl. 05:44 Af Joram G. Menzer Kontakt redaktionen

For medarbejderne i Kulturcenter Mantzius i Birkerød kom det ikke som den store overraskelse, at myndighederne mandag besluttede at lukke store dele af 38 kommuner ned. Det siger kunstnerisk leder Mads Riishede.

- Først og fremmest tager vi beslutningen med den største respekt, og derfor lukker vi selvfølgelig kulturhus, spillested og alt andet ned. Dernæst havde vi nok set det komme, siger Mads Riishede.

Nedlukningen har betydning for to koncerter på programmet; Peter Sommer & Tiggerne, der skulle spille på søndag og Julie Berthelsen, der skulle spille næste torsdag.

De to koncerter bliver sandsynligvis flyttet, og i så fald vil publikum, der har købt billet få mulighed for at få pengene tilbage.

- Hvis en koncert ændres eller aflyses, får man mulighed for at få sin billet refunderet, men vi anbefaler, at man beholder den for at være med til at holde hånden under den kunstneriske aktivitet, siger Mads Riishede, der opfordrer til, at man holder øje med en mail fra Ticketmaster, hvis man har billet til et af de to arrangementer.

Mads Riishede glæder sig desuden over, at man trods corona-udfordringer har fået afviklet det meste af forårsprogrammet.

- Vi havde faktisk kun de to koncerter tilbage, så på den måde er det til at overskue. Vi har holdt omkring 40 koncerter i løbet af efteråret, og det har været helt fantastisk med masser af gæster, og alle har været dygtige til at overholde restriktionerne, og vi har oplevet et ekstremt samarbejdsvilligt publikum. Så vi har faktisk haft et ret fedt efterår i den lidt syrede verden, vi lever i, siger Mads Riishede.