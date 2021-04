Se billedserie Formanden for Kultur- og Fritidsudvalget, Kristine Trane (S), der her ses foran Gl. Holtegaard, glæder sig over, at kulturlivet i Rudersdal langt om længe er begyndt at genåbne. Foto: Lars Sandager Ramlow Foto: Lars Sandager Ramlow

Kunstneren Jesper Just åbner ballet på Gl. Holtegaard

Efter mere end fire måneders coronanedlukning begynder kulturlivet så småt at slå dørene op igen i Rudersdal.

Rudersdal - 22. april 2021 kl. 05:17 Af Ann-Sophie Meyer Kontakt redaktionen

Når museet Gl. Holtegaard genåbner i dag, bliver det med soloudstillingen »Seminarium«, som den danske billedkunstner Jesper Just står bag, og Jesper Just har med totalinstallationen »Seminarium« forvandlet Gl. Holtegaard til et tech-poetisk væksthus for plante- og menneskekroppe. Det oplyser direktøren på Gl. Holtegaard, som glæder sig til at genåbne efter en nedlukning, der har varet siden starten af december.

- Vi glæder os helt vildt. Det er simpelthen så rart, at vi kan få lov til at komme i gang igen, for det er en meget stor nedtur at have kunst hængene på væggene, som man ikke kan vise frem til offentligheden. Det er simpelthen så ærgerligt. Men nu får vi muligheden, og det er så skønt, siger Maria Gadegaard, og hun glæder sig til at byde offentligheden indenfor, når udstillingen for første gang slår dørene op i dag klokken 12:00.

- Jeg er enormt stolt af udstillingen. Jeg synes, den er et fremragende greb på diskussionen om menneskets kontrol af naturen og den antropocæne tidsalder, vi står midt i. Og interesserer man sig for sin samtid og de debatter, der er lige nu om menneske, natur og de store teknologiske landvindinger, så vil man synes, at udstillingen er interessant og helt bestemt et besøg værd, siger kunsthalsdirektøren.

Artiklen fortsætter under billedet.. Når Gl. Holtegaard genåbner i dag efter mere end fire måneders nedlukning, er det med udstillingen »Seminarium«, som den danske billedkunstner Jesper Just står bag. Foto: Jesper Just, Seminarium (2021). Gl. Holtegaard. Detalje fra video i totalinstallation

Længe ventet genåbning Det vækker ligeledes glæde hos formanden for Kultur- og Fritidsudvalget, at dele af kulturlivet nu så småt begynder at slå dørene op igen.

- Jeg har set meget frem til, at kulturlivet i Rudersdal får lov til at genåbne. En del af det åbner i denne uge, og det, synes jeg, er rigtig dejligt. Jeg glæder mig til at se den nye udstilling på Gl. Holtegaard med Jesper Just. Det er altid dejligt at komme på Gl. Holtegaard. Det er et helt unikt sted med en fantastisk barokhave, siger udvalgsformanden, der i særligt høj grad har savnet kulturlivet i Rudersdal under nedlukningen, siger udvalgsformand Kristine Thrane (S).

- Det har været trist, at alle de kulturelle oplevelser har været lukket ned. Det er selvfølgelig meget individuelt, hvad man hver især har savnet mest under nedlukningen, men for mit vedkommende har det uden tvivl været kulturlivet, for eksempel at kunne gå på museum og på biblioteket, siger hun.

Udvalgsformanden ser ligeledes frem til, at resten af kulturlivet i Rudersdal får grønt lyst til at genåbne.

- Rudersdal Kommune har rigtig mange spændende kulturelle oplevelser at byde på. Udover Gl. Holtegaard, så har vi Mothsgården og Vedbækfundene, og så har vi Birkerød Kunstforening i Gl. Præstegård. Vi har gode biblioteker, der er en vigtige kulturinstitutioner. Og vi har MantziusLive og Kulturcenter Mariehøj, hvor vi forhåbentlig snart får lov at holde koncerter igen. Dertil har vi selvfølgelig vores biografer. Det bliver en stor dag, når resten af de kulturelle tilbud, der stadig venter på grønt lys, får lov til at åbne igen, siger Kristine Thrane afslutningsvist.

KUNST: Efter mere end fire måneders coronanedlukning begynder kulturlivet så småt at slå dørene op igen i Rudersdal.Udstillingen »Seminaruim« på Gl. Holtegaard kan ses frem til og med søndag den 4. juli. Det kræver det fremvisning af coronapas, hvis man ønsker at besøge udstillingen, og det er ikke nødvendigt at bestille tid inden ankomst til kunsthallen.

