Se billedserie Keramikeren Per Ahlmann, der sammen med sin kone Lisbeth Eugenie Christensen kan opleves i Birkerød Kunstforening fra i morgen og frem til den 29. september, fortæller, at han improviserer sine skulpturer frem.Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Kunstnerægtepar klæder hinanden på ny udstilling Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kunstnerægtepar klæder hinanden på ny udstilling

Rudersdal - 10. september 2019 kl. 10:06 Af Joram G. Menzer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De lever sammen, har børn sammen og fra og med i lørdags kunne deres kunst så også opleves sammen, når kunstnerægteparret Per Ahlmann, der er keramiker, og Lisbeth Eugenie Christensen, der er billedkunstner, slår dørene op til deres udstilling i Birkerød Kunstforening.

Udstillingen er foranlediget af, at ægteparret har modtaget Tychos Fonds Pris i Birkerød Kunstforening.

- De er fantastisk dygtige kunstnere med markante udtryk, der understøttes af en solid håndværksmæssig erfaring. Hver for sig er de gode, men sammen er de endnu bedre, lyder det fra Ole Lejbach, der er formand for Tychos Fond.

- Vi er utroligt glade for at have modtaget prisen, siger Lisbeth Eugenie Christensen, der desuden fortæller, at de to kunstneres udtryk helt naturligt smitter af på hinanden.

- Det kan vi jo nærmest ikke undgå. Vi bor sammen, har værksteder lige ved siden af hinanden, og så taler vi utrolig meget sammen om kunst og kommer med konstruktiv kritik, siger Lisbeth Eugenie Christensen.

Per Ahlmann er enig i, at de to har en kunstnerisk afsmitning på hinandens værker.

- Vi har helt klart nogle fællestræk, og det tror jeg blandt andet også hænger sammen med, at vi går og kigger i de samme bøger i vores værksteder, siger Per Ahlmann, der med et grin supplerer:

- Kunsten er jo også et sprog, og ligesom man kommer til at ligne hinanden på den måde, man taler og snakker, så kan det næsten ikke undgås, at vores kunst har fællestræk. Vi har altid fået at vide, at vi klæder hinanden, når vi laver udstillinger, og det synes jeg også, at vi gør.

Per Ahlmann betegner sig selv som en keramiker, der er interesseret i det skulpturelle og altså ikke at lave brugsgenstande.

- Jeg laver udelukkende skulpturer i keramik, og jeg plejer at sige, at jeg improviserer mine ting frem. Jeg har ikke en skitse, som jeg arbejder efter, så skulpturen står åben gennem hele processen, og indtil jeg kommer glasur på, siger Per Ahlmann, der sammenligner processen med jazzmusik.

- Hvis du eksempelvis laver en jazzsolo, skal du kunne beherske dit instrument, og så får man et teknisk overskud, som gør, at man kan forfølge noget i nuet, siger Per Ahlmann.

Ifølge Per Ahlmann kan der også sagtens være tale om at forfølge en fejl i værket.

- Hvis jeg laver en fejl, så er der måske en åbning i fejlen til at komme videre, men der skal man være åben i processen, hvor man improviserer, siger Per Ahlmann.

Lisbeth Eugenie Christensens laver abstrakte malerier, som med hendes egne ord indeholder symbolske og genkendelige elementer.

- Jeg sæter personligt utrolig stor pris på kunst, som ikke er postulerende, men hvor publikum kan få lov til selv at tolke på betydningen af et værk, siger Lisbeth Eugenie Christensen, der fortsætter:

- Jeg ønsker ikke at postulere noget med min kunst, og jeg har ingen politisk hensigt med den. Det, der måske ligger mig mest på hjerte, er et psykologisk univers, som er stemningsmættet, siger Lisbeth Eugenie Christensen.

Og mens Per Ahlmann sammenligner sin kunst med jazzmusik, sammenligner Lisbeth Eugenie Christensen sine værker med litteratur.

- Ind imellem når jeg skal i gang i mit værksted, så kan jeg godt finde på at læse et digt, for det er også en anden verden, og så er det kunstneriske rum skabt. Jeg ser faktisk mine værker som en form for digte, siger Lisbeth Eugenie Christensen.

Der var fernisering på udstillingen i Birkerød Kunstforening i lørdags, og udstillingen kan opleves frem til den 29. september.

JGM