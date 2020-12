Se billedserie 21 kunststuderende fra Birkerød Gymnasiums internationale afdeling, IB, fremviser fra og med i morgen deres kunst. Der er fernisering klokken 13.00, og udstillingen løber frem til søndag den 13. december.

Kunstforening udstiller fremtiden

For anden gang har Birkerød Gymnasium og Birkerød Kunstforening slået pjalterne sammen og inviterer indenfor til en udstilling med fremtidens kunstnere.

Rudersdal - 04. december 2020

21 kunststuderende fra Birkerød Gymnasiums internationale afdeling, IB, har fået mulighed for at fremvise deres kunst hos Birkerød Kunstforening. Og det er en mulighed, som de har imødeset med glæde, fortæller amerikanske William Ethan Bosch på 19 år.

- Det er en helt fantastisk oplevelse, og noget jeg først havde regnet med, at jeg ville få mulighed for at gøre senere i livet. Det er en fantastisk mulighed at få lov til at udstille et professionelt sted, siger William Ethan Bosch.

William Ethan Bosch er 19 år gammel og kommer fra USA. Han vil gerne være designer, hvilket hans værker da også bærer tydeligt præg af. Foto: Allan Nørregaard

18-årige Mia Meder Bird fra Australien er på bølgelængde.

- Jeg synes, at det er en virkelig sindssyg oplevelse. Jeg har tidligere lavet udstillinger på skolen, men det er så meget anderledes at gøre det i et miljø udenfor skolen, hvor man bringer sin kunst ud til et offentligt publikum. Det er en virkelig fed mulighed for at teste sig selv på en anden måde og se, hvordan andre mennesker reagerer på ens kunst, siger hun.

Mia Meder Bird glæder sig til at se, hvordan andre mennesker reagerer på hendes kunst, når der lørdag den 5. december er fernisering på udstillingen »Fremtidens Kunstnere« i Birkerød Gl. Præstegård. Foto: Allan Nørregaard

18-årige Margrethe Nicoline Sørensen, der er halvt dansker og halvt russer, mener, at udstillingen giver uvurderlig erfaring til et fremtidigt arbejdsliv med kunst.

- Jeg vil gerne være kunstner så at få muligheden for at forstå, hvordan man kan kuratere en udstilling, er en virkelig stor mulighed, siger Margrethe Nicoline Sørensen.

Margrethe Nicoline Sørensen er ikke i tvivl om, at det er en stor mulighed for eleverne at få lejlighed til at fremvise deres værker i professionelle omgivelser som en kunstforening. På udstillingen fremviser hun blandt andet værker med croquis, som hun er meget fascineret af. Foto: Allan Nørregaard

Linda Falkesgaard, der er de 21 elevers lærer, mener ligeledes, at det er ganske praktisk for eleverne at lære, hvordan man ikke bare skaber kunst, men også hvordan man præsenterer den.

- At lave en udstilling handler også om alt det praktiske, hvor man eksempelvis skal finde ud af, om ens værker kan hænge på væggen. Til daglig tænker eleverne ikke meget over, at når det kommer til stykket, så skal deres kunst også præsenteres for et publikum, siger Linda Falkesgaard, der også glæder sig over at få lejlighed til at se elevernes værker i professionelle omgivelser.

- De er så talentfulde, så det er virkelig dejligt at se værkerne et sted, som udstiller kunst, siger Linda Falkesgaard.

Lærer Linda Falkesgaard glæder sig til at se sine elevers værker udstillet i professionelle omgivelser. Foto: Allan Nørregaard

William Ethan Bosch vil gerne være designer og hans værker på udstillingen er da også designeffekter, som rangerer fra et par - skal vi sige - modificerede solbriller til en jakke fra H&M, som er blevet ny-dekoreret.

- Jeg har grundlæggende valgt at bruge tøjet som mit lærred, så det er både design og kunst, men mest kunst, fordi du ikke rigtigt ville kunne bruge det som beklædning uden at ødelægge det, siger William Ethan Bosch.

Margrethe Nicoline Sørensen har ligeledes værker med tråde til modeverdenen på udstillingen, hvor hun blandt andet har lavet croquis-versioner af forsider fra modemagasiner.

- Jeg er meget glad for croquis, fordi det har en barskhed og en umiddelbarhed over sig, som står i kontrast til, hvor meget arbejde, der ligger bag planlægningen og optagelserne af forsidebillederne til et modemagasin, som jo kan tage flere måneder at lave, siger Margrethe Nicoline Sørensen.

For Mia Meder Bird findes inspirationen - eller den røde tråd om man vil - i tråde. De er dog ikke røde, men de er til stede i alle hendes udstillede værker.

- Grundlæggende har alle mine værker tråde i sig. Jeg elsker at eksperimentere med tråd, og jeg meget interesseret i de historiske feminine konnotationer, som tråde indeholder, siger Mia Meder Bird.

Udstillingen kan opleves fra lørdag den 5. december, hvor der er fernisering klokken 13.00-15.00, og udstillingen løber frem til søndag den 13. december.