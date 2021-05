Kulturnat går efter at blive både STØRST - og bedst

Se billedserie Kirsten Broager er koordinator for Birkerød Kulturnat sammen med formand for Rudersdal Kulturparaply Jack Otto Kristensen. Sammen har de store ambitioner for arrangementet, der i år er den 10. september. Foto: Lars Sandager Ramlow Foto: Lars Sandager Ramlow

Med mere end 80 foreløbigt planlagte programpunkter sigter årets udgave af Birkerød Kulturnat efter at blive Nordsjællands største af »slagsen«. Og så er alle oplevelserne tilmed gratis.

Rudersdal - 24. maj 2021 kl. 19:59 Af Lars Sandager Ramlow Kontakt redaktionen

Musik, dans, sportsopvisninger og konkurrencer, kunstudstillinger, foredrag og samtidig masser af gode tilbud i forretningerne, der holder ekstra aften-åbent. Sæt kryds i kalenderen allerede nu, for fredag den 10. september afholdes Birkerød Kulturnat igen. Det er 24. gang kulturen får sin egen dag, og det gør Birkerød Kulturnat til den næstældste i Nordsjælland efter Helsingør.

- Vi kan kun prale af at være næstældst. Til gengæld sigter vi efter at holde den bedste og største kulturnat i Nordsjælland. Lige nu har vi mere end 80 arrangementer i støbeskeen, og flere vil helt sikkert komme til. Det tegner kæmpe stort, og alt kommer til at være gratis, lyder det med et bredt smil fra Jack Otto Kristensen, der er formand for Rudersdal Kulturparaply.

Sammen med Kirsten Broager er han koordinator af Birkerød Kulturnat.

Succes skal udbygges I 2020 blev kulturnatten aflyst på grund af corona-pandemien, så det er en del af programmet herfra, der arbejdes videre med. Derudover skal succesen fra 2019 udbygges. Her gyngede »Pengetorvet« i Hovedgaden, da Repeatles holdt et brag af en roof-top koncert foran cirka 5000 dansende og syngende publikummer, mens estimeret cirka 10.000 borgere deltog i kulturnatten.

- Hele lokalområdet er involveret i at byde på så mange gode oplevelser som muligt og med noget for enhver smag. Der kommer aktiviteter i vores kulturhus, MantziusLive, der vil være koncerter i kirken og masser af oplevelser i sognegården. Birkerød Kunstforening holder åbent i Birkerød Gl. Præstegård og vores fantastiske bibliotek vil i år tilbyde et fuldt program fra morgen til aften under overskriften »Kultur Nat & Dag«. De går »all in«, og det er bare alletiders, siger Kirsten Broager, der fortsætter:

Folk stod tæt ved Birkerød Kulturnat i 2019, da Repeatles holdt roof-top koncert på »Pengetorvet«. Om der igen kommer en stor koncert ved årets kulturnat afhænger lidt af corona-situationen, oplyser kulturnats-koordinatorerne, Kirsten Broager og Jack Otto Kristensen. Foto: Allan Nørregaard

- På Torvet vil der være en helt særlig udgave af Birkerød Torvedage, og arrangementerne vil forhåbentlig strække sig helt over til Birkerød Idrætscenter, skaterbanen og gymnasiet. Hele midtbyen vil summe af liv. Som noget nyt har vi i år planer om en større udstilling af veteranbiler, og mon ikke, der også vil være en række politiske boder i gadebilledet, to måneder forud for kommunalvalget, kommer det med et skævt smil fra Kirsten Broager.

Større koncert - måske? På grund af corona-spøgelset har hun og Jack Otto Kristensen endnu ikke lagt sig fast på, om der i år - som i 2019 - vil blive holdt en større koncert.

- Vi ser tiden lidt an. Lige nu er vi stadig i planlægningsfasen, og vi tager gladeligt imod gode idéer. Nogle af vores sportsforeninger vil måske lave opvisninger. Vi er helt åbne for input, og vi ser meget gerne, at vi får endnu flere børn og unge med, understreger Jack Otto Kristensen.

De to kulturnats-koordinatorer glæder sig over, at forretningslivet i Birkerød deltager for fuldt blus med særlige tilbud og flere steder også egne kultur-indslag.

- I 2019 havde vi svært ved at få armene ned. Det var en fantastisk oplevelse at se, hvordan borgere fra hele Rudersdal og fra flere omegnskommuner deltog i Birkerød Kulturnat. Derfor glæder vi os til fredag den 10. september, hvor vi lægger op til Nordsjællands største kulturnat, og hvor alt er gratis. Det er faktisk ret unikt, fastslår Jack Otto Kristensen.