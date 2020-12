Kulturelle oplevelser i det fri og i sofaen

kultur Jo, der er grund til at ærgre sig over, at man ikke kan komme på museum eller til koncert hen over jul og nytår. Men der til gengæld mange andre kulturelle oplevelser, som man kan få ved at gå en tur, lytte til en podcast, læse en bog eller streame en teaterforestilling.

Avisen har bedt nogle af vores lokale kulturelle fyrtårne om at give deres bud på sjove, spændende, anderledes og underholdende oplevelser, der kan være med til at holde humøret oppe og bære vores kulturhungrende læsere sikkert igennem den kommende tids nedlukninger.