K's nye spidskandidat vil have større ambitioner og højere til loftet

Efter mange år som formand for den konservative vælgerforening i Rudersdal vil Ann Sofie Orth ikke længere være mandagstræner. Hun vil have flere visioner, politiske diskussioner og stemmer i debatten i det lokale folkestyre

Rudersdal - 02. december 2020 kl. 11:44 Af Mikkel Svinth Rødgaard Kontakt redaktionen

Det er et velkendt navn, som kommer til at stå øverst på listen over konservative kandidater på valgkortet, når Rudersdals borgere skal stemme til kommunalvalget om et lille års tid.

Ann Sofie Orth, mangeårig formand for den konservative valgforening i Rudersdal, har nemlig valgt at gå aktivt ind politik igen.

Beslutningen om stille op som spidskandidat, hvilket hun netop er blevet valgt til uden modkandidat, har været længe undervejs.

"Nu skulle tiden som mandagstræner være ovre. Jeg har fået mod på og lyst til at være med igen. Der gør en enorm forskel at sidde med i rådssalen og have ansvaret, og det har jeg fået mod på igen. Og det handler selvfølgelig også om min livssituation. Vores datter er 20 år nu, og livet er et andet," siger Ann Sofie Orth i sit køkken i Gl. Holte.

Hun og Det Konservative Folkeparti rider i øjeblikket på en bølge af medvind og et af kodeordene for den ny spidskandidat er ambitioner. Det gælder dels for partiet, som håber at hente stemmer til mere end de fire mandater, som vælgerne gav partiet sidste gang. Men det handler måske i højere grad om, at Ann Sofie Orth mener, at Rudersdal Kommune har et helt særligt potentiale for at klare sig både godt og bedre.

"Jeg er så heldig at være født og opvokset herude. Mit hjerte er indiskutabelt i Rudersdal. og jeg synes, vi har så mange ressourcer og potentiale her i kommunen. Jeg synes jo godt, vi kan have store forventninger til hinanden. Vi bor et sted, hvor udgangspunktet er forrygende. På alle mulige parametre. Det skal ikke være en sovepude, men en trædesten. Det skal være afsættet til, at vi skal noget mere," siger hun.

Det skal være endnu bedre Selvom Rudersdals borgere på mange måder er priviligerede, så skal man som kommune bestræbe sig på at blive endnu bedre, mener hun og giver et eksempel.

"Min mor blev 83 år og levede et godt og langt liv. Hun døde omgivet af sine kære, men hun havde også nogle svære leveår til sidst, hvor hun som individ og vi som familie overhovedet ikke kunne klare os uden den hjælp, vi fik tilbudt. Inklusiv fantastiske tilbud på daghjem og omgivet af en meget god og fin pleje. Men jeg kunne jo godt have tænkt mig, at hun trods hjerneblødninger og gigt havde haft endnu flere gode leveår. Det må vi stræbe efter," siger hun og fortsætter:

"Vi skal simpelthen have høje ambitioner. Det kunne også være i skolevæsnet. De børn, som kommer ind i Rudersdals folkeskoler har det bedste udgangspunkt. Og det skal man ikke bebrejde dem. Det går godt, men kunne det gå endnu bedre? Får vi nok undervisningseffekt? Bare fordi det går godt, så er det jo ikke ensbetydende med, at det skal være målet," siger Ann Sofie Orth.

Det er så hendes ambition, at Det Konservative Folkeparti vil være garant for høje(re) ambitioner for Rudersdal:

"Vi skal, hvis det overhovedet er muligt, spille den rolle at være dem, som hele tiden er med til at flytte barren en tand op. Det kendetegnende ved vores lokalsamfund er det her formidable udgangspunkt, vi faktisk har her i kommunen. Det forpligter og forpligter os på hinanden, og det forpligter os til ikke at gå i stå," siger hun.

Flere stemmer i debatten Ann Sofie Orth har i mange år i kraft af sin rolle som formand for vælgerforening været en faciliterende og samlende kraft for de lokale konservative, og derudover i en række andre sammenhænge.

Hun har derfor et enormt netværk, som rækker langt ud over hendes egne partifæller, og derfor er hun også meget opmærksom på, hvilke ressourcer alle de borgere, som ikke er direkte involveret i lokalpolitik er, i besiddelse af.

Og de skal meget mere på banen, mener hun.

"Der skal helt klart flere mennesker i spil i den politiske debat, for så kloge er vi politikere ikke. Vi skal forstyrres af tanker og ideer, og det skal man være oppe på dupperne med, som kommune," siger hun og fortsætter:

"Der er så mange mennesker, der har så mange ekstremt gode ressourcer her i kommunen. Bare fordi, der er 23, som vinder popularitetskonkurrencen hvert fjerde år, findes de vises sten ikke nødvendigvis i Kommunalbestyrelsen. Et initiativ, som det man nu har sat gang i med borgersamlingen omkring verdensmålene, synes jeg for eksempel er aldeles fremragende. Og jeg håber, at der kommer nogle ideer ind, som kan rykke. Lad os få endnu mere af det," siger Ann Sofie Orth.

Borgernes synspunkter skal på bordet, og så skal der - også i kommunalbestyrelsen - være plads til politisk uenighed.

"De beslutninger, vi tager, og det vi gennemfører bliver bedre af, at der bliver sat flere ord på, så folk kan forstå, hvorfor de politiske beslutninger bliver truffet, og hvad der er vægtet i den ene og den anden vægtskål. Al politik handler jo om at vægte hensyn. Der kan være noget, som tipper den ene retning og tipper den anden retning. Og så må man beslutte, hvilke hensyn, der er vigtigst at tage. Og jo mere åbenhed om det, jo bedre tror jeg også beslutningen bliver," siger hun.

Der skal i det hele taget være bedre plads til mere uenighed på den lokale politiske kampplads.

"Nogle gange har det jo også sådan, at det kan man måske også godt mangle: En politisk diskussion, hvor vi også kan debattere visionerne og ideerne for kommunen, og hvis vi ikke er enige, er vi ikke enige," siger hun og fortsætter:

"Vi skal ikke være så bange for den politiske debat. Det er den, som gør os klogere. Ikke bare debatten i Kommunalbestyrelsen, men også den der rækker videre ud. Borgerinddragelse skal ikke bare være et projekt. Det skal være noget, man bare gør. Det samme med politisk uenighed. I sidste ende skal der jo træffes en beslutning, men vejen derhen bliver ikke ringere af, at vi debatterer. Beslutningerne bliver bedre."