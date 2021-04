De nuværende planer for fremtidens Nærum møder kritik fra en række borgere fra Langebjerg, som ses i baggrunden, i forbindelse med, at den såkaldte rammelokalplan har været i høring. Foto: Mikkel Brøgger Petersen Foto: Mikkel Brøgger Petersen

Kritiske borgere bekymrede for Nærums fremtidige udtryk

Nærum-borgere er bekymret for, at planernes indvirkning på arkitekturen, kommunens egen målsætning om at være den bedste bo-kommune og om der overhovedet er behov for en udvidelse.

29. april 2021

Planerne, som ifølge Rudersdal Kommune skal "sætte skub i erhvervsudviklingen i området og binde Nærum bedre sammen", møder kritik fra flere borgere.

Den såkaldte rammelokalplan har været i høring, som sluttede i mandags. Her har adskillige borgere kommet med indvendinger mod rammelokalplanen. Det drejer sig blandt andet om arkitekturen, at det ikke harmonerer med Rudersdal Kommunes plan for kommunen, og om der vitterligt er et behov for udvidelse.

Arkitekturen 62 beboere fra Langebjerg ved Nærum Station har skrevet under på et høringssvar. De er bekymret for, hvad den nye rammelokalplan betyder for områdets arkitektoniske udtryk, fortæller beboer Jørgen Kjærgaard-Larsen.

Fakta Sagen kort

Politikerne i Rudersdal Kommune ønsker at fastlægge udviklings- og byggemulighederne for Nærum Erhvervsby og stationsområdet. Planen skal give erhvervsområdet nyt liv og binde det bedre sammen med den omkringliggende by samt DTU og DTU Science Park.

I dag er der i området 91.000 kvadratmeter etageareal erhverv. Planen giver mulighed for yderligere 37.100 kvadratmeter. Bliver planen vedtaget, giver det også mulighed for yderligere 17.400 kvadratmeter boligområde.

Størstedelen af det nye byggeri må højst være fire etager med maksimal højde på 24 meter. Ud mod motorvejen må der dog bygges fire etager med mulighed for femte etage, hvis den er integreret med skårende terræn, med en maksimal højde på 28 meter. Mod Skodsborgvej og Linde Allé må det højst være fire etager med en maksimal højde på 16 meter. I området ved Nærum Station må der maksimalt bygges 6.000 kvadratmeter i tre etager med maksimal byggehøjde på 16 meter.

Kilde: Rudersdal Kommune "I 60 år har vi haft glæde af Palle Suensons debatskabende og visionære arkitektur med gule mursten og røde tegltag omkring Nærumvænge Torv. Det kan på ingen måde skabe arkitektonisk harmoni at opføre 16 meter høje kontorbygninger på stisystemet ved Nærum Station. De høje kontorbygninger vil totalt blokere for udsynet til den arkitektoniske perle. Vi må klart forvente en øget grad af hjemmearbejde efter coronakrisen, hvilket vil medføre et reduceret behov for kontorfaciliteter. Det er vores klare ønske og råd til kommunen, at vi bevarer den nuværende arkitektoniske udformning af området mellem Skodsborgvej, Langebjerg og Nærum Station," siger han og fortsætter:

"Det arkitektoniske udtryk giver et vist præg, men hvis man blokerer for udsynet med en 16 meter højt betonbyggeri, hvor er idyllen så henne? Hvor er udsigten til det arkitektonisk vellykkede område? Efter vores mening er det vandalisme at spærre for udsynet. Fra kommunens side vil det signalere ligegyldighed med det arkitektoniske arbejde med Nærum," siger han.

Disharmoni En anden borger, som har indgivet høringssvar, er Kaj Dyring Larsen. Han har for det første svært ved at se, hvordan Rudersdal Kommunes målsætning om at være landets bedste bo-kommunen hænger sammen med planerne for Nærums fremtid.

"Kommunen markedsfører sig på, at den overordnede målsætning er 'landets bedste bo-kommune,' og at den skal være 'tæt på og meget grønnere'. Men Nærums nye erhvervs- og vidensby har et så massivt omfang. Byggeprocenterne er i de fleste områder sat helt op til 100 procent, det tilladelige antal etager er sat op til fire etager, og den maksimale bygningshøjde er op til 24 meter. Det er meget langt over, hvad der er normalt i Nærum. Det er en markant tilsidesættelse af målsætningen for Rudersdal Kommune," siger han

Svært ved at se behovet Kaj Dyring Larsen har også svært ved at se, at Rudersdal Kommune kan dokumentere, at der overhovedet er et behov for en udvidelse.

"Jeg savner dokumentation for, at der er behov for den massive udvidelse. Kommunen har været i kontakt med grundejere øst for motorvejen. Mange giver udtryk for, at det er et spændende projekt, en stor del ser positivt på forhøjelsen af byggeprocenten, mange har tomme lejemål, men der var kun én, der ville stille grundareal til rådighed. Kommunen har ikke fremlagt dokumentation for, at der er ejere eller investorer, der inden for en kortere periode vil finansiere de tiltag, som er angivet i rammelokalplanen. Derfor er det hele rene luftkasteller," siger han.