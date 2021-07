Byggeriet blev opført på grunden, hvor der tidligere husede boldbanerne kaldet »de røde baner«. Foto: Kenn Thomsen

Kritikken haglede ned længe inden den første sten var lagt

Det nye friplejehjem i Holte var udsat for omfattende kritik i lokalområdet gennem hele byggeriets forløb, men i dag står plejehjemmet færdig på Skovlygrunden.

31. juli 2021

Naboerne til plejehjemmet Fribo Holte var stærkt lunkne ved udsigten til at dele lokalområde med det nye byggeri. Skovlyskolen havde forinden være under længerevarende renovering.

Udsigten til endnu et par år med byggeaktiviteter og tung trafik omkring børnenes skolevej, samt uvisheden om hvordan plejehjemmets ville tage sig ud rent æstetisk, førte indledningsvis til en del utilfredshed og kritik fra naboerne.

Det affødte 42 høringssvar i forbindelse med projektet, ligesom 400 borgere satte pen på papir for at cementere deres utilfredshed med beslutningen.

Kritikken gik på, at skolen og de lokale børn blev frarøvet udearealer, ligesom man frygtede, at det nye plejehjem ville øge den trafikale belastning i kvarteret. Om borgernes kritik af projektet siger borgmester i Rudersdal Kommune Jens Ive (V) i dag:

- Det er et givent vilkår, når du vil udvikle og forandre. Du skal tage borgerdialogen og høre, hvad der bliver sagt, men man må også holde for øje, at man er nødt til at udvikle sin kommune, så der er plads til at tage sig af de sårbare eller daginstitutioner. Vi ser samme reaktionsmønster uanset hvilken ende af aldersskalaen, vi har med at gøre.

Borgmesteren tror og håber, at størstedelen af kritikken vil forstumme sig, nu hvor plejehjemmet står færdigt, og naboerne har fået syn for sagen og forhåbentlig vil konkludere, at nybyggeriet ej udmøntede sig som den betonklods, mange måske frygtede.

Forud for lokalplanen, der ligger til grund for byggeriet, var der en høringsproces. I den forbindelse blev der nedsat et kontaktudvalg med deltagelse af relevante interessenter i kvarteret blandt andre Skovlyskolen, grundejerforeninger, kommunen og NREP, der vandt udbuddet og ejer grunden.

Kontaktudvalget har fungeret som et mere formelt forum. Sideløbende har der løbende været en mere uformel, direkte dialog med naboerne og bygherren eller totalentreprenøren.

Klaus Ahm, der er projektansvarlig hos NREP, ejendomsselskabet, der vandt udbuddet og købte grunden af kommunen. Forstår den skepsis de mødte i starten, da byggeriet startede i kølvandet på en periode, hvor Skovlyskolen lige var blevet renoveret med støj og tung transport i kvarteret.

- Vi har i et tæt samarbejde med kommunen været meget opmærksomme på at planlægge og tilpasse byggeaktiviteterne for at imødekomme reaktionerne, som overvejende har haft med trafikken til og fra byggepladsen at gøre. Ud over den almindelige kommunikation, har vi også kigget på andre kanaler særligt over for børn og forældre, der færdes omkring skolen. De har modtaget et nyhedsbrev hver 14. dag gennem AULA, som orienterede om aktiviteterne, siger Klaus Ahm.