Kræft holder ikke coronafri

Rudersdal - 02. juli 2020

- Kræft holder ikke pause, selv om corona er dukket op.

Sådan lyder det fra Sri Sai Das, der er formand for Kræftens Bekæmpelses lokalafdeling i Rudersdal. Derfor opfordrer han alle, der har mulighed for at afsætte søndag den 16. august til at deltage i Kræftens Bekæmpelses landsindsamling.

- Hver tredje dansker får kræft, så de fleste af os får sygdommen tæt ind på livet på et eller andet tidspunkt. Derfor har vi brug for din hjælp til at samle ind til kræftsagen, lyder det fra Sri Sai Das, der tilføjer:

- Mange indsamlere har en personlig grund. Nogle har mistet familiemedlemmer eller venner, andre vil gerne støtte forskningen. Og en del har selv kræft. Vores erfaring er, at det lille flag kan være med til at gøre indsamlingen mere personlig.

Flaget Sri Sai Das refererer til er den lille hvide vimpel, som indsamlerne bærer, hvor der står tekst som »For min bedste ven«, »For min mor«, »Fordi jeg fik hjælp«.

- Det personlige budskab er i centrum til landsindsamlingen, og vi har alle sammen en grund til at vise flaget for kræftsagen, og igen i år kan de mange tusinde indsamlere skrive deres grund til at samle ind på et flag, som kan sættes på tøjet eller tasken, fortæller Sri Sai Das.

Landsindsamlingen er ifølge lokalformanden meget mere end en indsamling.

- Det er en stærk og vigtig markering af støtte til alle kræftramte og deres pårørende. Flaget bliver udleveret sammen med indsamlingsbøtterne, siger Sri Sai Das, der understreger, at det er helt frivilligt, om man vil bruge flaget eller ej.

De penge, der kommer ind ved landsindsamlingen, går til Kræftens Bekæmpelses arbejde med at yde gratis rådgivning og støtte til patienter og pårørende, til forskning og forebyggelse. Netop rådgivning har der været endnu større efterspørgsel på under corona.

Overskuddet fordeles ifølge Sri Sai Das med 62 procent til forskning, 17 procent til patientstøtte, 18 procent til forebyggelse og 3 procent til administration.

- Kun tre procent af Kræftens Bekæmpelses indtægter stammer fra det offentlige. Resten af indtægterne er afhængige af dem, der vælger at støtte sagen, og som samtidig er med til at sikre, at færre får kræft, at flest muligt overlever kræft, og at mennesker ramt af kræft får et godt liv med eller efter kræft, lyder det fra Sri Sai Das.

Alle kan melde sig som indsamler til Kræftens Bekæmpelses landsindsamling. Unge under 18 år skal gå to og to, mens børn under 13 år skal følges med en voksen.

- Uanset hvilken grund man har, håber jeg, at rigtig mange vil bakke op om indsamlingen. Enten ved at give et bidrag eller ved selv at gå ud med indsamlingsbøtten, siger Sri Sai Das, der slutter:

- Når døren bliver åbnet, siger vi »Goddag, jeg kommer fra Kræftens Bekæmpelse. Kunne du tænke dig at give et bidrag?«, og vi takker for alle bidrag, store som små, og respekterer selvfølgelig et nej.

Man kan melde sig som indsamler på telefon 7024 2020 eller på www.indsamling.dk.