Kortere åbningstid i dagtilbuddene

Fra mandag indfører Rudersdal nye og kortere åbningstider i kommunens børnehuse. Der vil være åbent fra 8-15 i alle hverdage

Som en trængt pædagog berettede for nylig i Rudersdal Avis, så presser coronaen hverdagen i kommunens børnehuse. Medarbejderne har væsentligt større og flere opgaver end normalt, blandt andet på grund af øgede hygiejne- og rengøringskrav, krav om ophold udenfor, håndtering af bekymrede forældre, og krav om adskilte børnegrupper og så vidt muligt med de samme voksne tilknyttede. Samtidig er flere medarbejdere end normalt fraværende, fordi de skal testes og venter på testsvar.

Det er baggrunden for, at Rudersdal Kommune, som andre kommuner, har valgt at indføre kortere åbningstider med virkning fra mandag 18. januar. Fra den dag vil børnehusene holde åbent alle hverdage fra klokken 8-15.

"De kortere åbningstider er nødvendige både af hensyn til vores medarbejdere, men i høj grad også af hensyn til børnene. Med de nye retningslinjer om, at børnene skal være i små grupper og med de samme voksne tilknyttet gennem hele dagen, er vi ganske enkelt nødt til at reducere den daglige åbningstid," udtaler formanden for Børne- og Skoleudvalget, Daniel E. Hansen (V) i en pressemeddelelse.

God og forudsigelig hverdag Med normale åbningstider er der specielt i ydertimerne en ringere bemanding i børnehusene, og det skaber en spidsbelastning:

"Der, hvor vi er flest voksne er typisk i tidsrummet fra 9-13, og det er også der man kan lave noget hyggeligt og godt med børnene. Det er der, hvor man kan investere lidt. Alle andre tidspunkter er ydertider, hvor der er kolleger, som enten ikke er mødt ind eller er begyndt at gå hjem. Det vil sige, at antallet af voksne per barn falder drastisk," fortalte pædagog, Helle Skov Henriksen til Rudersdal Avis for et par uger siden.

Det problem vil de nye åbningstider imødekomme. Den kortere åbningstid betyder nemlig, at personalet kan koncentreres på færre timer. Det øger robustheden i de enkelte børnehuse og sikrer, at det er muligt at give børnene en god og forudsigelig hverdag.

Udfordrer forældrene På nogle punkter kan det måske presse forældrenes hverdag. De kan først aflevere senere og skal hente tidligere end vanligt.

Det er udvalgsformanden godt opmærksom på:

"Jeg er fuldstændig bevidst om, at de kortere åbningstider vil være en stor udfordring for forældrene, og det kommer ikke til at gøre hverdagen nemmere. Jeg skal derfor også kraftigt understrege, at de kortere åbningstider kun gælder så længe, det er absolut nødvendigt, og at vi løbende vurderer, hvornår det er muligt at vende tilbage til de normale åbningstider," siger Daniel E. hansen.

Han fortsætter:

"Det er magtpåliggende for os, at børnene oplever en god og stabil hverdag på trods af de vanskelige forhold. Vi mener, at de kortere åbningstider vil sikre det, fordi der vil være de nødvendige personalemæssige ressourcer. Vi har faktisk gode erfaringer med en lignende løsning fra genåbningen i foråret. Samtidig imødekommer vi både vores medarbejderes bekymringer, om der er personale nok i ydertimerne, og retningslinjerne om opdeling i små grupper dagen igennem for at reducere smitterisikoen."

De kortere åbningstider kan fastholdes frem til 31. marts. Kommunen vil dog løbende vurdere situationen, så den almindelige åbningstid genoptages så snart, det er muligt.

Der vil fortsat være tilbud om udvidet pasning (dvs. normal åbningstid) i eget børnehus til børn, hvis forældre ikke er hjemsendt og har skemalagte mødetider, hvor mødetiden ikke er fleksibel.