Kontant oprør mod udligning

- Vi skal i Rudersdal betale en ekstraregning på 350 millioner kroner, hvoraf hovedparten skyldes ændringer i udligningen, og hvis vi skal finde de penge i vores kommende fireårige budget, må vi ty til skatteforhøjelser, fordi vi ikke ser nogen mulighed for at forringe velfærden yderligere, siger Rudersdals borgmester Jens Ive (V) til Frederiksborg Amts Avis.

Slagsmålet om udligningen skyldes, at det ikke er lykkedes Folketinget at lave en udligningsreform, ligesom Danmarks Statistik har ændret opgørelsen af indvandreres uddannelsesniveau, hvilket er et af kriterierne i udligningsordningen. Men Rudersdals borgmester mener, at ændringen i det statistiske grundlag er mangelfuldt, og derfor opfordrer han nu ministeren til at handle.

- Der har været megen kritik af det datamateriale, som ligger til grund for de store ændringer i udligningen. Idet man ikke har lavet en ny aftale om udligningsordningen, har man i udgangspunktet valgt at bruge tallene alligevel, og det er useriøst, fordi både Finansieringsudvalget og regeringen har påpeget, at udligningen skal se anderledes ud. Derfor opfordrer vi ministeren til at påtage sig det ansvar, og vi beder ham om at benytte det værktøj, han har, og få stillet det her i bero eller lavet om, indtil der ligger en aftale om en udligningsreform, siger Jens Ive.