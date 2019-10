De to konstitueringspartier, Lokallisten og Det konservative Folkeparti stemmer ikke imod budgettet, men de kan heller ikke stemme for, så længe de planlagte skolesammenlægninger er en del af aftalen. Her ses Lokallistens formand for Byplanudvalget, Axel Bredsdorff. Foto: Lars Sandager Ramlow

Konservative og Lokallisten vil undlader at stemme til budgettet

- I Lokallisten ville vi sådan set gerne stemme for budgettet, hvis ikke skolesammenlægningerne havde været en del af samme aftale. Vi ville gerne have været med i budgetforhandlingerne også, men det blev gjort betinget af, at vi sagde ja til den nye skolestruktur... og det vil vi ikke.

Det er Venstre, Socialdemokraterne og Radikale Venstre, der har besluttet, at budgetaftalen for 2020 skal kobles sammen med aftalen om en ny skolestruktur og de meget omtalte skolesammenlægninger. Det siger Lokallistens formand for Byplanudvalget, Axel Bredsdorff i Frederiksborg Amts Avis onsdag:

