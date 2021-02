Her ses de fem konservative medlemmer af Rudersdal Kommunalbestyrelse ved et virtuelt gruppemøde. Øverst fra venstre er det Jakob Kjærsgaard, Christoffer Buster Reinhardt, Birgitte Schjerning Povlsen, Elisabeth Ildal og Lars Engelberth suppleret af partiets spidskandidat, Ann Sofie Orth i midten til venstre.

Konservative klar til valget

Her opstillede foreningen 17 kandidater til kommunalvalget - udover spidskandidat Ann Sofie Orth, der blev udpeget allerede i november sidste år. Listen omfatter både nye ansigter og erfarne kræfter, for eksempel de fem siddende kommunalbestyrelsesmedlemmer, der alle er klar til en periode mere.

- Jeg er en meget stolt og tilfreds formand. Vi har nu opstillet 18 unge og ældre kandidater, der hver på deres måde kan styrke det borgerlige Rudersdal. Kandidater, hvis hjerter brænder for vores skoler, kulturen, idrætten, økonomien, de ældre og så videre, siger Mads Beyer, der er formand for den konservative vælgerforening.

- Jeg er stolt over at stå i spidsen for så fin en liste. Jeg glæder mig til valgkampen, og jeg synes, at det er fantastisk med den energi fra så mange mennesker, der VIL deres lokalsamfund. Især her i en tid, hvor mange partier har svært ved at finde kandidater, påpeger hun.