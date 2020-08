De konservative i Rudersdal mener, at borgmester Jens Ive (V) udøver kreativ talgymnastik, når han udtaler, at Rudersdals borgere ikke skal have penge op af lommen i forbindelse med udligningsreformen, der blev vedtaget tidligere på året. Her er det den konservative gruppeformand Birgitte Schjerning Povlsen og partikollega Christoffer Buster Reinhardt i rådssalen. Foto: Lars Sandager Ramlow

Konservative beskylder borgmester for kreativ talgymnastik

Rudersdal - 12. august 2020

De konservative mener, at det er »misvisende og ukorrekt«, når Rudersdals borgmester, Jens Ive (V), siger, at udligningsordningen ikke giver en ekstraregning til Rudersdals borgere.

De konservative erklærer de sig »meget forundrede« over Jens Ives og Venstre-formand Jakob Ellemann-Jensens begejstring over udligningsordningen, som de to gav udtryk for i Frederiksborg Amts Avis lørdag.

Her sagde Jens Ive blandt andet, at han var glad, fordi Rudersdals borgere alligevel ikke skal have ekstra penge op af lommen for at betale den ekstraregning på 115 millioner kroner, som kommunen har fået i forbindelse med udligningsreformen, der blev vedtaget tidligere i år.

Men den udtalelse er faktuel forkert, lyder det fra den konservative gruppeformand i Rudersdal, Birgitte Schjerning Povlsen, der kalder udlægningen fra Jens Ive og Jakob Ellemann-Jensen for »misvisende og ukorrekt«.

- Hvis det var rigtigt, det borgmesteren sagde, så ville jeg også være glad. Men desværre er det i bedste fald misvisende. Nu løser borgmesteren bare sit problem, ved at hæve skatten for sine borgere, siger Birgitte Schjerning Povlsen, der fortsætter:

- Fakta er desværre, at Rudersdal taber 115 millioner kroner på den udligningsreform, som Venstre og Socialdemokratiet har været med til at strikke sammen. Den regning er der ikke andre end Rudersdals borgere til at betale. Den forsvinder ikke bare ved, at kommunen opkræver mere i skat, siger Birgitte Schjerning Povlsen.

Ifølge Birgitte Schjerning Povlsen er Venstres udmelding den mest »kreative omgang talgymnastik« hun i sine 20 år i kommunalpolitik har været vidne til. Hvis Rudersdal Kommune skal dække de 115 millioner kroner, som udligningsreformen koster kommunen, så vil det ifølge Birgitte Schjerning Povlsen koste borgerne en skattestigning på 0,56 procentpoint over de næste fem år.

Skatteprocenten i Rudersdal Kommune er på 22,8 procent, og at hæve kommuneskatten yderligere betyder ifølge Birgitte Schjerning Povlsens parti- og kommunalbestyrelseskollega Christoffer Buster Reinhardt dog blot, at kommunen holdes skadesløs - mens regningen stadig ender hos borgerne.

- Det er da fint nok, at kommunen kan holdes skadesløs, men det er jo ikke det samme som at borgerne holdes skadesløse. Forudsætningen for at kommunekassen holdes skadesløs er jo, at borgerne i kommunen betaler markant mere i skat, lyder det fra Christoffer Buster Reinhardt.

Christoffer Buster Reinhardt mener, at borgmesteren og Jakob Ellemann-Jensens begejstring bygger på en falsk præmis.

- Firkantet sagt så skal borgerne først betale yderligere 115 millioner kroner i skat, som går direkte til andre kommuner. Dernæst får man allernådigst lov til at betale 115 millioner i skat til kommunen for at dækket hullet, som den første regning gav. Samlet set har det så kostet borgerne 230 millioner kroner ekstra i skat, siger Christoffer Buster Reinhardt, der tilføjer:

- Den eneste måde man kan komme frem til, at den øvelse er gratis for Rudersdal-borgerne, er hvis man har glemt, at de første 115 millioner jo også var betalt af borgerne. Så borgmesterens og Ellemanns glæde bygger på en falsk præmis, eller også har de glemt, hvem der i sidste ende betaler gildet.

Også på Christiansborg står den konservative politiske ordfører Mette Abildgaard uforstående overfor Venstres begejstring over udligningsreformen.

- Det giver ikke mening, når Jens Ive og Jakob Ellemann-Jensen roser hinanden til skyerne og prøver at spinne sig ud af den ekstraregning, som de har pålagt alle borgere i Rudersdal Kommune. De tekniske forklaringer har ingen hold i virkeligheden, og de skal ikke bilde os ind, at Rudersdal er sluppet billigt for udligning, lyder der fra Mette Abildgaard.

Hun opfordrer Venstre til at stå på mål for udligningsreformen, samtidig med at hun mener, at Venstre gjorde den borgerlige blok en bjørnetjeneste ved at være med i reformen. Blandt andet fordi reformen kun kan ændres, hvis aftaleparterne bliver enige.

- Venstre har givet Socialdemokratiet veto i forhold til alle fremtidige ændringer af udligningssystemet. Så Venstre har smidt alle forhåbninger om en borgerlig udligningsreform over bord. Det synes jeg er meget trist. Og så må jeg bare konstatere, at det er dyrt for Rudersdals borgere, når Venstre trækker i arbejdstøjet, siger Mette Abildgaard.