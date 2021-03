Ann Sofie Orth, spidskandidat for De Konservative (tv) med partifællen Birgitte Schjerning Povlsen, der er formand for Social- og Sundhedsudvalget. Foto: Privat

Konservative: Vi skal teste vores spildevand for corona

Rudersdal - 26. marts 2021 kl. 05:29 Af Lars Sandager Ramlow Kontakt redaktionen

Regelmæssige prøver og målinger af spildevand kan sladre om, hvor i en kommune, der er et corona smitteudbrud undervejs. Hvad venter vi på, spørger De Konservative. Borgmesteren afviser.

Tillid er godt, men kontrol, når det gælder måling af smitte i spildevand, er endnu bedre. Det er holdningen hos Det Konservative Folkeparti i Rudersdal:

- Vores spildevand sladrer om spredning af covid-19, og det skal vi udnytte på den gode måde ved regelmæssigt at tage prøver af Rudersdal spildevand. Det Konservative Folkeparti foreslår derfor systematiske test og målinger af kommunens spildevand for covid-19 i Rudersdal. Det er en effektiv og billig metode til at inddæmme smitte, hvorpå der efterfølgende kan sættes systematisk ind med testning i det pågældende område. Kommunen og vores forsyningsselskab bør gå i gang nu, siger Ann Sofie Orth, spidskandidat for De Konservative ved det kommende kommunalvalg.

Hun peger på, at det allerede for et år siden stod klart, at testning af spildevand kan påvise, hvor i kommunen der er smitteudbrud med Corona.

Fortsat nølen

- Desværre var hverken Sundhedsstyrelse og Sundhedsminister med på den vogn, og begge instanser nøler fortsat, lyder det fra Ann Sofie Orth.

Hun bliver suppleret af sin partifælle, Birgitte Schjerning Povlsen, der er formand for Social- og Sundhedsudvalget

- Metoden er velkendt i udlandet og gennemdrøftet af fagfolk herhjemme. Spildevandsovervågning for covid-19 er en hurtigt og omkostningseffektiv smitteopsporing. EU - Kommissionen har tilmed opfordret alle medlemslande til at indfase metoden, påpeger hun.

- I Berlingske Business 23. marts 2021 kan vi så læse, at Ishøj kommune har taget metoden i brug, og den viser ikke overraskende, at regelmæssige prøver og målinger af deres spildevand, så at sige sladrer om, hvor i kommunen, der er et smitteudbrud undervejs med covid-19. Og det er vel at mærke på et tidligt stadie, fordi smittede mennesker udskiller viruspartikler gennem afføring, allerede inden der er symptomer, fortsætter Birgitte Schjerning Povlsen.

Ann Sofie Orth uddyber, at man efterfølgende kan sætte målrettet ind med brug af testning i det pågældende område, og det viser sig, at endnu flere borgere i det pågældende område lader sig teste.

Tryghed for borgerne

- Det handler om tidlige opsporing og forebyggelse af covid-19, og det skaber tryghed for os borgere. Det, at vi ved, at kommunen hurtigt giver besked om, på hvilke skoler og i hvilke områder der er et smitteudbrud på vej, gør at vi borgere følger op med intensivt at lade os teste, til udbruddet er slået ned. Det giver god mening, og det er tilmed en hurtigere og mere omkostningseffektiv metode. Hvad venter vi egentlig på, spørger Ann Sofie Orth.

Til det siger Jens Ive (V), borgmester i Rudersdal:

- Jeg tror at Konservative Folkeparti skyder gråspurve med kanoner. De konservatives udgangspunkt må her være at smitten og adfærden er den samme i Rudersdal, som den er i Ishøj. Det er den på ingen måde. I Rudersdal er der i øjeblikket omkring 4-5 nysmittede pr. døgn, ud af et indbyggertal på over 57.000. Det giver ingen mening at iværksætte spildevandskontrol på det grundlag.

Borgmesteren fortsætter:

- Derudover har vi løbende indsigt i på hvilke veje i kommunen der er nysmittede, og vi kan se, at det fordeler sig meget jævnt over hele kommunen. Der er således slet ikke tale om at særlige områder er ramt af »smitteudbrud«, påpeger Jens Ive.