Konservative: Udligning kommer til at koste Rudersdals borgere dyrt

Rudersdal - 14. maj 2020

Efter hårde og til tider uskønne forhandlinger kunne regeringen sammen med Venstre, Det Radikale Venstre, SF og Alternativet i sidste uge præsentere en udligningsreform.

En reform, der efterlader Rudersdal med en ekstraregning på 115 millioner kroner. Beløbet er et stykke under den ekstraregning på cirka 200 millioner kroner, som regeringen havde lagt op til i sit udspil i starten af året, men dog stadig en ekstraregning, der er til at føle på.

Efterfølgende meldte borgmester Jens Ive (V) ud, at regningen ender på borgernes bord, idet man ikke vil slække på det kommunale serviceniveau.

Det Konservative Folkeparti var ikke med i udligningsforliget, og den konservative gruppeformand i Rudersdal, Birgitte Schjerning Povlsen, ærgrer sig da også over ekstraregningen.

- Det kommer til at koste borgerne i Rudersdal dyrt, at Socialdemokratiet, Venstre, SF, de radikale og Alternativet er blevet enige om en ny udligningsaftale. Rudersdal skal betale yderligere 115,3 millioner kroner, og det svarer til, at hver Rudersdal-borger - fra den nyfødte til ældste pensionist - hvert år skal betale yderligere 2032 kroner oven i de mere end 24.500 kroner de hver især allerede betaler, siger Birgitte Schjerning Povlsen.

Birgitte Schjerning Povlsen noterer sig desuden, at udligningsforliget er blevet lanceret som et skattestop. En udlægning som Venstres politiske ordfører Sophie Løhde havde memoreret og gentog flittigt på det pressemøde, der blev afholdt, da reformen blev lanceret.

Et skattestop, der dog ikke kommer til at have betydning for borgerne i Rudersdal, der tværtimod kan se frem til en skattestigning.

- Der er ingen tvivl om, at vi i Rudersdal står med en særdeles stor udfordring, når budgettet for 2021 skal vedtages. Sidste år vedtog flertallet skolesammenlægninger for at spare fire millioner kroner. I år skal vi finde 115 millioner kroner. Det svarer til, hvad hjemmeplejen koster. Det er utopi at tro, at skattestoppet kommer til at gælde borgerne i Rudersdal. Tværtimod, lyder det fra Birgitte Schjerning Povlsen.

Forligspartierne lagde ved præsentationen af reformen ydermere vægt på, at der er tale om en mindre ekstra- regning end med regeringens oprindelige udspil.

Og det er da også det eneste lyspunkt ifølge Birgitte Schjerning Povlsen.

- Der er naturligvis grund til at være glad for, at regningen bliver mindre med dette forlig end med regeringens udspil. Men det er altså lidt, som om vi skal være glade for, at tyveknægten lod den gamle Nokiatelefon uden oplader blive liggende, mens han tog iPad'en, slutter Birgitte Schjerning Povlsen.