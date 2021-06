Se billedserie Ann Sofie Orth, der er spidskandidat i Rudersdal for de konservative ved årets kommunalvalg, kalder en ny politisk aftale om fordelingen af gymnasieelever for forstemmende. Foto: Lars Sandager Ramlow

Konservative: Politisk aftale er »betonsocialisme«

De konservative har ingen rosende ord til en ny aftale om fordeling af gymnasieelever, og politisk ordfører Mette Abildgaard kalder blandt andet aftalen for "betonsocialisme".

Rudersdal - 12. juni 2021 kl. 04:42 Af Joram G. Menzer Kontakt redaktionen

Det Konservative Folkepartis politiske ordfører Mette Abildgaard kalder den nye aftale om fordelingen af gymnasieelever for »betonsocialisme«, og i en pressemeddelelse fra partiet hedder det, at Det Konservative Folkeparti »sjældent har været så stærk modstander af en politisk aftale«.

- Det er simpelthen betonsocialisme, når det er allerværst, og jeg kunne ikke bryde mig mindre om det. Det har tydeligvis været en ideologisk kamp for venstrefløjen, siger Mette Abildgaard.

Hun får følgeskab i sin kritik af Ann Sofie Orth, der er Det Konservative Folkepartis spidskandidat i Rudersdal ved årets kommunalvalg.

- Jeg synes, at det er forstemmende, at man vil løse et problem ét sted ved at skabe et problem et andet sted. Unge mennesker vælger gymnasium efter lokalområde, og efter hvor deres kammerater er. Vi udligner i forvejen en masse penge, og nu skal vi også til at udligne vores unge, siger Ann Sofie Orth, der mener, at aftalen er et ideologisk korstog.

Mette Abildgaard, der er politiske ordfører for Det Konservative Folkeparti, kalder den nye aftale om fordelingen af gymnasieelver for »betonsocialisme, når det er allerværst«.

- Der står rigtig meget i forliget om frit valg, men det frie valg bliver de facto indskrænket. Forliget indeholder sågar en ideologisk passage om, at de private gymnasier ikke må udvide. Det er jo den rene tilståelsessag, fordi man frygter, at forliget vil øge søgningen til de private gymnasier, siger Ann Sofie Orth.

Venstre og Det Konservative Folkeparti står udenfor aftalen, og selvom Det Konservative Folkeparti ifølge pressemeddelelsen er »dybt skuffet over, at regeringen og en række andre partier vil lave et så voldsomt indgreb i elevernes gymnasievalg, anerkender partiet, at der skal gøres noget for at understøtte gymnasier i hele landet«.

- Der er en række gymnasier uden for byerne, som kæmper med økonomien. Vi er enige i, at de skal have et større tilskud. Men vi mener heller ikke her, at løsningen er, at elever skal tvinges ind på deres lokale gymnasium, som regeringen ønsker, siger Mette Abildgaard, mens Ann Sofie Orth påpeger, at gymnasieeleverne er mennesker og ikke bare tal.

- Det er unge mennesker, vi taler om, og man sørger da i hvert fald for at give dem den dårligst mulige start på deres videre uddannelse, hvis man vil tvinge dem til at gå på et gymnasium, de ikke har søgt, siger Ann Sofie Orth.